Hot Face sao Việt 24h: Khởi My - Kelvin Khánh đi hưởng tuần trăng mật

Hot Face sao Việt 24h: Thanh Duy Idol chia sẻ hình ảnh Khởi My - Kelvin Khánh đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives. Vợ chồng sao Việt Trấn Thành - Hari Won khoe ảnh cùng nhau đi du lịch Thái Lan. Midu đưa mẹ và bà ngoại đến tham gia buổi ra mắt phim “Mẹ chồng”. Trong phim, Midu đóng vai một nàng dâu trong nhà địa chủ. Vợ chồng Đan Trường đưa con trai đi chơi là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 30/11. Lý Nhã Kỳ tập đi xe đạp ở Paris trong tiết trời dưới 5 độ C. Thu Thủy miệt mài làm việc sau tuyên bố đã ly hôn cách đây 3 tháng. Rời cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017, Nguyễn Thị Loan đang dành thời gian dạo chơi nước Mỹ. Khắc Việt tình tứ bên vợ sắp cưới tại Thái Lan. Khánh Phương cập nhật hình ảnh của cô tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2017 diễn ra tại Ba Lan. Vân Hugo bày tỏ lòng biết ơn với mẹ: “Người luôn ở bên khi tôi đau ốm/Người tần tảo sớm hôm/Người nấu ăn thật ngon/Người đắm đuối vì chồng con/Biết ơn người vô ngần/ Khỏe nhanh lên nào Vân ơi”. Văn Mai Hương tâm sự: “Từ ngày dọn về nhà mới , cứ mon men đến gần giường là người tự bật chế độ ngủ”. “Búp bê” Thanh Thảo chia sẻ loạt ảnh nhí nhảnh của mình hồi mới bước vào nghề. Lý Phương Châu than thở cô tăng cân sau chuyến công tác ở Hà Nội. MC Hoàng Linh “Chúng tôi là chiến sĩ” tiết lộ tin nhắn được bạn trai cầu hôn. Xem video "Đám cưới Khởi My - Kelvin Khánh". Nguồn: Thể thao văn hóa

