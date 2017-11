Hot Face sao Việt 24h: Hà Tăng nói về cuộc sống ở ẩn

Tăng Thanh Hà tâm sự: “Chắc già rồi chỉ muốn chọn con đường mỗi ngày đều mỉm cười khi thức dậy, đến những nơi và làm những việc khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc, gặp gỡ những người mà ở bên họ được là chính mình, nơi mà không cần giải thích, thanh minh hay phải cố gắng tạo ấn tượng tốt. Muốn lắng nghe và sống cho bản thân mình nhiều hơn”. Hot Face sao Việt 24h: Lê Phương chia sẻ lời nhắn nhủ của con trai: “Mẹ ơi! Hai người đàn ông của mẹ sẽ bảo vệ mẹ suốt đời!”. Ngô Thanh Vân khoe ảnh hội ngộ bạn diễn trong bộ phim "Star Wars- The last Jedi" sắp công chiếu. Noo Phước Thịnh viết trên trang cá nhân: “Ở mỗi giai đoạn trong đời, tư duy sẽ thay đổi. Trôi nhẹ đến đâu hay đến đấy”. Con trai MC Thảo Vân năn nỉ mẹ cho nuôi cún cưng là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 28/11. MC Đan Lê chia sẻ: “Khi yêu, sự xa cách và thời gian chẳng là gì hết. PS: Thật ra nếu không phải xa thì có được không?”. Á hậu Tú Anh khoe chân dài miên man trên phố Hà Nội. Đạo diễn Quang Huy đăng tải hình ảnh hai cô con gái ngày càng xinh xắn của anh. Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy chia sẻ bức ảnh cô con gái đầu lòng của cô được ghi lại vào dịp Giáng sinh năm 2007. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tranh thủ đi chơi trong chuyến công tác ở Đà Nẵng. Sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017 ở Mỹ, Nguyễn Thị Loan nán lại vài ngày để gặp gỡ người thân. Cựu người mẫu Thúy Hạnh trang trí nhà cửa để đón Giáng sinh. Khánh Thi khoe bức tranh mà cô học trò 5 tuổi của cô vẽ tặng. Lý Phương Châu chia sẻ: “Hôm qua đến giờ mình được nghe và chứng kiến quá nhiều câu chuyện về lòng người. Cảm thấy mọi thứ không có gì chắc chắn theo thời gian cả. Lòng người đổi còn lẹ hơn tờ giấy lật mặt. Đối với mình, cách tốt nhất là sống thật đơn giản. Gạch tên những người không tốt không thích ra khỏi cuộc sống. Không quan tâm thì không buồn bực”. Xem video "Ngô Đồng (do Tăng Thanh Hà đóng trong Đẹp từng centimet) tủi thân vì bị chê diễn xuất". Nguồn: Dân Việt

