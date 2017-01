DJ Slim V khoe ảnh selfie cực “xì tin” cùng T-ara

Trong đêm nhạc hội diễn ra tối qua tại TP HCM, DJ Slim V đã thực sự khiến fan bấn loạn khi biểu diễn màn mashup kết hợp giữa các nghệ sĩ Việt và các cô gái xinh đẹp T-ara.

Slim V chơi nhạc cho toàn bộ màn mashup kết hợp này. Đây là màn biểu diễn gây hưng phấn cho khán giả khi các nghệ sĩ Hàn và Việt cùng hòa chung với âm nhạc trên sân khấu tại Việt Nam. Không chỉ thế, Slim V còn tranh thủ selfie cùng T-ara trên sân khấu biểu diễn. Ảnh selfie gây sốt của Slim V và các cô gái xinh đẹp nhóm nhạc T-ara. Cũng tại sự kiện âm nhạc tối qua, team 7 The Remix là Noo Phước Thịnh và Slim V đã cùng đại thắng với các giải thưởng V LIVE AWARD của một đài truyền hình tại TP HCM. Noo Phước Thịnh giành giải Best performance, còn Slim V giành giải Best V hot trend (Người dẫn đầu xu hướng). Slim V là DJ đầu tiên ở việt Nam kết hợp nhạc điện tử với các đạo cụ dân tộc như sáo mèo, ghita, violin đã được trình diễn trong các Festival lớn tại Việt Nam. Từ sau khi trở thành quán quân The Remix 2016, không chỉ Noo Phước Thịnh mà cả Slim V cũng liên tục thăng hoa trong sự nghiệp. Chỉ sau chưa đầy 1 năm, Noo Phước Thịnh xứng đáng trở thành nghệ sĩ nổi bật nhất của Vbiz với cơn mưa giải thưởng từ các giải thưởng âm nhạc, còn Slim V cũng được gọi tên là “ảo thuật gia âm nhạc” với những hoạt động nổi bật. Đồng thời, anh là nhà sản xuất trẻ tiên phong với xu hướng mới trong âm nhạc, chinh phục thị trường quốc tế. Slim V là DJ đầu tiên được mời diễn tại Asia Song Festival, trình diễn trong chương trình EDM của Martin Garrix, DJ hàng đầu thế giới, cũng như liên tục xuất hiện trong các sự kiện âm nhạc hàng đầu Việt Nam… Hiện Slim V đang bắt tay vào việc ra mắt dự án âm nhạc mới. Trong hình Slim V chụp ảnh cùng Gil Lê. Trong đại tiệc âm nhạc đêm qua, cùng với T-ara, sự kiện đã quy tụ những nhóm nhạc hot của Hàn Quốc như: NCT 127, DIA. Ngoài ra, đông đảo nghệ sĩ Việt cũng góp mặt như: Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Chi Pu, Lou Hoàng, Only C, Monstar, Suni Hạ Linh, Jang Mi… Slim V chụp ảnh cùng nhóm Monstar. Slim V và Only C.

