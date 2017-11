Blake Shelton có xứng là quý ông quyến rũ nhất 2017?

Nối tiếp những ngôi sao như David Beckham, The Rock, Adam Levine... Blake Shelton trở thành quý ông quyến rũ nhất 2017 (Sexiest Man Alive). Theo People, khi biết tin, huấn luyện viên The Voice đã thốt lên: "Hẳn các bạn đang thiếu người. Giống như kiểu, 'wow, chúng ta sẽ tìm một ai đó phù hợp một chút là được'".



Blake Shelton tâm sự bạn gái Gwen Stefani chính là người động viên anh hãy nhận lấy danh hiệu này: "Cô ấy nói với tôi 'Hãy nghe em, anh sẽ hối tiếc suốt đời nếu như không nhận món quà này và sống trọn khoảnh khắc đó'".

Blake Shelton gây tranh cãi khi trở thành quý ông quyến rũ nhất 2017. Bình luận về danh hiệu quý ông quyến rũ nhất 2017 của Blake Shelton , trang Bustle cho rằng Shelton không phải ngôi sao đình đám, thường xuyên xuất hiện trên tít báo hay có những dự án mới khiến công chúng phải chú ý, nhưng điều đó không có nghĩa giọng ca 41 tuổi không làm gì.



Anh ra mắt album mới mang tên Texoma Shore vào ngày 3/11 và đứng thứ nhất bảng xếp hạng Billboard hạng mục Top Country Albums. Blake Shelton còn tham gia The Voice mùa 13 và dự định tiếp tục quay lại mùa 14. Anh ấy luôn bận rộn và có lẽ People muốn vinh danh sự lao động chăm chỉ của Shelton.

Cũng theo Bustle, khi một người được People lựa chọn, anh ta phải đồng ý nhận danh hiệu đó. Năm 2014, một nguồn tin tiết lộ trên The Wrap rằng Ryan Gosling từng từ chối danh hiệu rất nhiều lần.

"Có vẻ như Shelton đã vui vẻ đón nhận. Thời điểm này, anh vừa ra mắt sản phẩm mới. Chẳng phải đây là cách tuyệt vời để quảng bá album mới cũng như chính bản thân nam ca sĩ".

Trang này còn cho rằng lựa chọn lần này của People không phải lựa chọn tốt nhất. Bởi trong quá khứ Blake Shelton từng có nhiều phát ngôn kỳ thị cộng đồng LGBT và bình luận khiếm nhã về phụ nữ. Một số trang như The Music Tea và The Sun đã chụp màn hình để chỉ trích huấn luyện viên The Voice.

Tháng 8/2016, Blake Shelton buộc phải lên tiếng xin lỗi qua Twitter. Anh giải thích những lời bình luận trên mạng xã hội chỉ là lời bông đùa: "Những ai quen biết tôi thì đều biết tôi chẳng ghét cái gì bao giờ. Đôi lúc, sự hài hước của tôi có thể không thích hợp. Tôi thành thật xin lỗi những người đã cảm thấy bị tổn thương".

Trang Bustle kết luận: "Nếu bạn vẫn thất vọng với quyết định của People, hãy nhớ rằng danh hiệu chỉ là bề nổi và chẳng có ý nghĩa gì. Hãy chọn quý ông quyến rũ nhất cho riêng mình".