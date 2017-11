Tình cũ - tình mới của Phan Thành: Ai xinh đẹp hơn?

Phan Thành vừa công khai bạn gái mới là Trương Minh Xuân Thảo (trái). Trước đó, chàng thiếu gia Sài thành từng hẹn hò hot girl Midu. Tình mới của Phan Thành sinh năm 1992 còn Midu sinh năm 1989. Midu là một nữ diễn viên tài năng. Ngoài đóng phim, tình cũ của Phan Thành còn khá mát tay kinh doanh. Xuân Thảo giỏi giang không kém Midu. Cô là quản lý tài chính tại ngôi trường do mẹ sáng lập và là một blogger làm đẹp, trang điểm với một kênh Youtube riêng. Tình mới của Phan Thành còn được biết đến là một hot girl. So với Midu, Xuân Thảo xinh đẹp không kém. Midu và Trương Minh Xuân Thảo đều sở hữu gương mặt thanh thoát, vóc dáng mảnh mai. Ngoài ra, phong cách thời trang của 2 hot girl này cũng được đánh giá cao. Midu thường xuyên khoe gương mặt mộc đẹp tinh khiết. Xuân Thảo cũng tự tin xuất hiện với gương mặt không trang điểm. Bạn gái cũ của Phan Thành ghi điểm bởi đôi mắt trong veo còn Xuân Thảo hút ánh nhìn bởi nụ cười rạng rỡ. Midu và Xuân Thảo được cho là có thần thái khá tương đồng. Cả hai gắn liền với hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điểm khác biệt là trong khi Midu vẫn giữ hình ảnh một hot girl thì Xuân Thảo lại toát lên thần thái như một hoa hậu. Tình cũ và tình mới của Phan Thành hiếm khi mặc trang phục quá gợi cảm. Vì liên quan đến Phan Thành, việc Trương Minh Xuân Thảo và Midu bị cư dân mạng so sánh là điều khó tránh khỏi.

