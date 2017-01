Bị ném đá khi làm HLV The Voice, Noo Phước Thịnh nói gì?

Rất tự tin và có phần bức xúc, Noo Phước Thịnh ngay lập tức đáp trả mình thừa khả năng để ngồi vị trí HLV The Voice 2017.

Noo Phước Thịnh ngay lập tức đáp trả khi bị ném đá về việc làm huấn luyện viên Giọng hát Việt 2017.

Mặc dù Noo Phước Thịnh đã phần nào chứng tỏ khả năng của mình khi ngồi vị trí huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2016. Tuy nhiên, ngay khi thông tin nam ca sĩ sẽ tiếp tục ngồi vào chiếc ghế quyền lực trong Giọng hát Việt 2017 nhiều khán giả đã e ngại Noo Phước Thịnh còn quá non để ngồi vị trí này.

Nhiều khán giả cho rằng, nếu như ở cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2016, Noo Phước Thịnh làm khá tốt bởi đây là chương trình giành cho các bé nên nam ca sĩ dễ dàng dẫn dắt cũng như chỉ dạy được các em. Thế nhưng với một chương trình tìm kiếm giọng hát tài năng ở lứa tuổi lớn hơn, thậm chí bằng và hơn Noo Phước Thịnh thì như vậy liệu có ổn. Các thí sinh có chịu về với người ít tuổi, trẻ hơn mình. Liệu có kinh nghiệm chỉ dạy?

Ca sĩ Thu Minh, Tóc Tiên, Đông Nhi chụp ảnh trong ngày ra mắt Giọng hát Việt 2017.

Trước những e ngại, thắc mắc của phần đông khán giả, ca sĩ Noo Phước Thịnh lập tức đáp trả một cách tự tin rằng, không phải vô lý mà anh được mời ngồi ghế nóng của chương trình. Noo Phước Thịnh cho hay, bản thân mình phải có một dấu ấn riêng, biết mình ở đâu và chắc chắn những người đi thi cũng phải biết tại sao họ vẫn còn là một thí sinh đi thi.

Vì vậy, nam ca sĩ nghĩ mình ngồi trên ghế đó, những điều mình nói ra nếu bản thân họ thấy vô lý thì chắc chắn họ sẽ không về đội của mình, họ sẽ không đăng kí đi thi cuộc thi đó chứ đừng nói là chọn về đội của mình hay không. Thêm vào đó, theo anh, nếu là những người đi thi, dĩ nhiên là phải biết ai ngồi ghế giám khảo The Voice rồi thì mới đi thi.

Cũng vẫn suy nghĩ thừa tự tin, Noo Phước Thịnh chia sẻ, anh cảm thấy vui và vinh hạnh khi được so sánh với bậc đàn anh, đàn chị. Mỗi người có 1 khía cạnh riêng, nam ca sĩ cho rằng mình cũng có những thú vị riêng và không tránh khỏi sự so sánh, nên anh chấp nhận sự so sánh này.

Và thực sự một điều không thể phủ nhận Giọng hát Việt nhí và Giọng hát Việt đã mang tới cho Noo Phước Thịnh một tầm cao mới, mà chính nam ca sĩ cũng phải thừa nhận sau khi ngồi vị trí huấn luyện viên anh cũng đã có sự thăng hạng trong mắt khán giả và trong làng nhạc Việt.