Ảnh: Dương Tử Quỳnh bất ngờ tới TP.HCM lúc 2h sáng

Rạng sáng 8/4, ngôi sao Ngọa hổ tàng long Dương Tử Quỳnh lặng lẽ đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để chuẩn bị tham dự sự kiện Safe Steps - Các bước an toàn đường bộ. Đây là hoạt động thay đổi ý thức tham gia giao thông mà nữ diễn viên làm đại sứ. Khác với các ngôi sao châu Á khác khi đến Việt Nam, Dương Tử Quỳnh chọn cách xuất hiện khá lặng lẽ và kín đáo tại khi vực cổng VIP. Do không công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nên không có fan ra sân bay để đón chào cô. Theo nguồn tin, vài giờ trước khi lên máy bay, đại diện của Dương Tử Quỳnh đề nghị hủy các hoạt động chào đón từ phía Việt Nam. Ngôi sao châu Á để mặt mộc, đội mũ che nửa mặt, ăn mặc đơn giản, kín đáo và mang giày thể thao. Sau chuyến bay, cô để lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đây không phải lần đầu Dương Tử Quỳnh đến Việt Nam. Từ 2008, cô vài lần đến đất nước hình chữ S để tham gia các hoạt động cộng đồng, chủ yếu là các chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông hoặc du lịch riêng tư. Sau khi xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay, trong ngày hôm nay, Dương Tử Quỳnh sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi tại một khách sạn lớn ở trung tâm TP.HCM. Sáng mai (9/4), nữ diễn viên 55 tuổi sẽ chính thức tham gia sự kiện Safe Steps tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Với vai trò đại sứ, cô cùng đại diện các tổ chức ký cam kết cũng như trả lời câu hỏi từ phóng viên. Sau đó, nhiều khả năng ngôi sao gốc Á này sẽ lên đường về nước ngay lập tức.

