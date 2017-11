Angela Phương Trinh gợi cảm trên thảm đỏ lễ trao giải MAMA 2017

Chiều 25/11, thảm đỏ lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2017 (MAMA 2017) tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Đây là năm đầu tiên MAMA đến Việt Nam sau nhiều năm. Hari Won và Phúc Nguyễn đảm nhận vai trò MC sự kiện thảm đỏ. Tóc Tiên là nghệ sĩ đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ. Dàn sao dự sự kiện MAMA 2017 tại Việt Nam đều được đưa xe vào tận sân khấu chính. Samuel Kim là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên có mặt trên thảm đỏ. Anh nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả Việt trong lần đầu đến Việt Nam. Biểu cảm dễ thương của Samuel khi trả lời phỏng vấn tại thảm đỏ. Mnet Asian Music Awards (thường được gọi tắt là MAMA) là giải thưởng âm nhạc lớn được tổ chức hàng năm do Mnet tổ chức. MAMA thuộc top 4 giải âm nhạc lớn nhất trong năm bên cạnh Seoul Music Awards, Golden Disk Awards và Melon Music Awards. Khi mới ra đời, giải được tổ chức tại Hàn Quốc. Angela Phương Trinh như công chúa khi xuất hiện từ xe sang. Nữ diễn viên mặc đầm trắng cầu kỳ. Hôm nay, Khắc Hưng là người tháp tùng Angela Phương Trinh trên thảm đỏ. Angela Phương Trinh cho biết rất phấn khích khi được dự sự kiện MAMA 2017. Khoảnh khắc đẹp của Angela Phương Trinh cùng Khắc Hưng trên thảm đỏ. Diễm My 9X và Hứa Vỹ Văn rạng rỡ trong sự hò reo của rất đông khán giả. Diễm My mặc đầm kết hoa xẻ sâu gợi cảm. Nữ ca sĩ Thu Minh trẻ trung trên thảm đỏ. Năm nay, cô đảm nhận vai trò host và có mặt tại nhà hát Hòa Bình từ rất sớm để chuẩn bị cho sự kiện buổi tối. Nhóm Wanna One đổ bộ thảm đỏ MAMA 2017. Nhóm đặc biệt ấn tượng với sự hâm mộ của khán giả Việt Nam. Các chàng trai nhóm nhạc Wanna One đã khiến nghìn người hâm mộ hò reo không ngừng khi xuất hiện. Là nhóm nhạc mới khởi nghiệp ở Hàn nhưng Wanna One đã sở hữu lượng fan đông đảo. Wanna One hứa hẹn thay thế vị trí của các nhóm nhạc nam đi trươớc. Seventeen trên thảm đỏ MAMA. Seventeen là nhóm nhạc quen thuộc của MAMA. Từ năm 2016, nhóm đã có tên trong danh sách đề cử và thắng giải. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ Hàn Quốc đã mang lại sức nóng trên thảm đỏ MAMA tại TP.HCM. Các thành viên Seventeen cho biết họ đặc biệt ấn tượng với đồ ăn Việt Nam và tình cảm của khán giả nơi đây. Phong cách ấn tượng cùng vẻ ngoài điển trai của các chàng trai Kpop. Seventeen và Wanna One là hai nhóm nhạc sáng giá nhất trong dàn khách mời MAMA 2017 tại TP.HCM. Ngày 29/11, MAMA sẽ đến Nhật Bản trước khi tổ chức tại Hong Kong tối 1/12. Mời quý độc giả xem video: "Hàng nghìn fan Việt cuồng nhiệt, mua vé 4 triệu đồng để xem MAMA 2017". Nguồn Zing:

