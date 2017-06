8 cặp sao Việt đều chia tay sau khi chơi "Đàn ông phải thế"

Năm 2015, cặp sao Việt Hari Won - Tiến Đạt tham gia game show mùa đầu tiên đã thu hút sự chú ý của người xem. Cặp đôi không ngừng tiết lộ những điểm xấu làm khán giả truyền hình cười sảng khoái. Nhưng đầu năm 2016, Hari Won bất ngờ tiết lộ cô và bạn trai rapper đã chia tay một thời gian. Một tháng sau đó, hình ảnh Trấn Thành và Hari Won hôn nhau khi đi ăn khuya được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Hiện, nữ ca sĩ và danh hài trẻ đã là vợ chồng. Chuyện tình của họ bị dư luận "ném đá" dữ dội khiến hình ảnh của nữ ca sĩ gốc Hàn bị ảnh hưởng nặng nề. Vào cuối năm 2016, Trấn Thành - Hari Won tổ chức lễ cưới ồn ào. Huỳnh Anh - Hoàng Oanh cũng vừa tiết lộ đã chia tay được vài tháng. Năm 2016, họ từng tham gia game show My Man Can. Dù chênh lệch hai tuổi nhưng cả hai được đánh giá đẹp đôi. Ở chương trình này, Huỳnh Anh sớm thất bại vì nóng vội còn Hoàng Oanh bị mắc bẫy trước sự khích bác của MC Việt Hương. Cặp đôi đành phải ra về sớm. Vợ chồng Trương Quỳnh Anh - Tim là một trong những khách mời đầu tiên của chương trình. Vì thương vợ, nam ca sĩ đã chấp nhận thử thách ăn cay để mang về chiến thắng cho cô. Hình ảnh ngọt ngào của vợ chồng nổi tiếng khiến nhiều người ghen tỵ. Nhưng tháng 5, cả hai bị cho là đã đường ai nấy đi. Mặc thông tin ly hôn được xác nhận từ phía tòa án, Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn dự sự kiện với hình ảnh hạnh phúc. MC Việt Hương dành nhiều lời khen tặng cho Lý Phương Châu, vợ cũ của vũ công kiêm diễn viên Lâm Vinh Hải. Nữ danh hài ngưỡng mộ Phương Châu vì cô là hậu phương vững chắc của chồng. Nhưng năm 2016, cặp đôi ly hôn và không bao lâu sau vũ công điển trai công khai bạn gái là người mẫu Linh Chi. Mối tình của họ bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề.



Sau khi chia tay Bê Trần, Quỳnh Anh Shyn vào Nam lập nghiệp và hẹn hò Will của nhóm 365. Tuy nhiên họ chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận. Khi tham gia game show, cặp đôi nói rằng họ là bạn thân khi bị MC chất vấn. Tuy nhiên, trước sự tra hỏi của Trấn Thành, Quỳnh Anh Shyn ngại ngùng nắm chặt tay Will thay câu trả lời. Thế nhưng, không bao lâu sau cặp đôi cũng đường ai nấy đi và học trò của Ngô Thanh Vân còn chia sẻ sự hối hận khi yêu hot girl Hà thành. Hiện, cựu thành viên nhóm 365 vướng tin đồn tình cảm với Kaity Nguyễn sau khi đóng chung phim Em chưa 18. Tham gia chương trình ở mùa đầu tiên với hình ảnh lãng mạn, ngọt ngào nhưng chỉ vài tháng sau, Phan Thanh Bình và bà xã Thảo Trang công khai ly hôn. MC Trấn Thành và Việt Hương từng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu đẹp và bền vững của người mẫu Lại Thanh Hương - Vũ Mạnh Hiệp. Sự quyết liệt của nữ người mẫu đã giúp cặp đôi giành chiến thắng chung cuộc. Nhưng một thời gian sau, Lại Thanh Hương cho biết cô và bạn trai lâu năm đã chia tay. Nguyên nhân xuất phát từ cô, khi đã để người thứ ba xen vào mối quan hệ này. Song, nam người mẫu đã tha thứ và họ xây dựng lại tình cảm. Phi Thanh Vân và ông xã Bảo Duy không ngần ngại thể hiện tình cảm trên sóng truyền hình khi tham gia chương trình này. "Nữ hoàng dao kéo" tiết lộ những điểm nổi bật của chồng trẻ với MC Việt Hương. Nhưng đầu năm 2016, cặp đôi bất ngờ ly hôn và không ngại kể xấu đối phương trên mặt báo. Họ còn quyết liệt trong chuyện tranh giành con trai, phân chia tài sản.

