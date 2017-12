10 sao nữ gốc Việt thành danh trong làng điện ảnh thế giới

>>> Mời quý độc giả xem video "Ngôi sao Hollywood gốc Việt Lý Mỹ Kỳ Maggie Q đến Việt Nam". Nguồn Youtube:

Đó là nữ diễn viên người Việt Lê Thị Hiệp, từng đóng trong các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Heaven & Earth, Cruel Intentions... đã qua đời ở Los Angeles (Mỹ) do ung thư dạ dày, hưởng dương 46 tuổi.

Ngoài hai nữ diễn viên kể trên, còn rất nhiều những diễn viên gốc Việt thành danh trong làng điện ảnh thế giới mà nhiều người còn chưa biết.

Thể thao và Văn hóa xin "điểm danh" lại 10 gương mặt nữ gốc Việt như thế:

1. Phụng San

Sinh năm 1915 ở Giáp Bát (Hà Nội), bắt đầu với những vai diễn nhỏ trong La Garconne (1935) hay Samson, Les Loups entre eux (1936)… đến năm 1943, bà đã được tạp chí Ciné - mondial của Pháp mời lên bìa sau vai chính trong bộ phim La Collection Ménard.

Gần 30 năm làm nghề, Phụng San là gương mặt nổi tiếng ở Pháp. Cùng thời với bà còn có nữ diễn viên Phùng Thị Nghiệp hay sau năm 1954 là nữ diễn viên Thiên Hương cũng rất nổi tiếng.

Nữ diễn viên Phụng San trên bìa tạp chí Ciné - mondial của Pháp. 2. Hoàng Thị Thế Hoàng Thị Thế là con gái của “hùm thiêng Yên Thế” Hoàng Hoa Thám. Năm 1917, Hoàng Thị Thế bị đưa sang Pháp, được toàn quyền Đông Dương là Albert Sarraut nhận làm con nuôi, bà lấy tên là Marie Beatrice Destham. Tới năm 1930, Hoàng Thị Thế bắt đầu với nghiệp diễn xuất. Bà tham gia các phim như La Lettre (Bức thư) do hãng Paramout sản xuất, phim La donna Bianca (1931), phim Le secret de l’emeraude (1935) và được xem là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đóng phim. Năm 1930, Hoàng Thị Thế kết hôn với doanh gia chuyên sản xuất rượu vang vùng Bordeaux là Robert Bourge, hai người có chung một con trai là Jean Marie. Bà Hoàng Thị Thế.

3. Kiều Chinh

Diễn viên Kiều Chinh sinh năm 1937 tại Hà Nội. Năm 1954 vào miền Nam, tình cờ được mời đóng vai chính trong Hồi chuông Thiên Mụ (đạo diễn Lê Dân - 1957). Đây được xem là bước ngoặt cuộc đời của Kiều Chinh.

Trước năm 1975, Kiều Chinh đóng khoảng hơn 20 bộ phim và góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh của các nước như Ấn Độ, Philipines, Thái Lan, Ðài Loan…

Năm 1969 và 1973, Kiều Chinh được phong là Ðệ nhất diễn viên Việt Nam tại Ðại hội Ðiện ảnh Á châu.

Năm 38 tuổi, Kiều Chinh sang định cư tại Mỹ và "dấn thân" vào Hollywood với đủ loại vai diễn, từ vai quần chúng cho đến có vài lời thoại, rồi những vai quan trọng... được nhiều đồng nghiệp nể phục vì sự tận tâm với nghề ở bà.

Năm 1996, Viện Khoa học và Nghệ thuật truyền hình Mỹ (Academy of Television Arts & Sciences) trao giải Emmy cho phim tài liệu có tên: Kieu Chinh: A Journey Home của đạo diễn Patrick Perez.

Đây là một trong vô số tác phẩm, bài báo, bài nghiên cứu… ca ngợi tinh thần vì nghệ thuật Kiều Chinh.

Nếu tính cả phim điện ảnh và truyền hình, hơn 40 năm làm nghề trên đất Mỹ, Kiều Chinh đã đóng hơn 100 phim, trung bình mỗi năm 2,5 phim. Năm 2014, bà về Việt Nam đóng phim Đoạt hồn của Hàm Trần, còn tại Mỹ thì vào vai Madge trong phim truyền hình NCIS: Los Angeles.

Năm 2015, bà còn là đồng sản xuất Ride Thunder của Fred Koster, dựa trên cuốn sách cùng tên của Richard Botkin.

Sau tác phẩm này nói riêng và những đóng góp cho điện ảnh nói chung, Kiều Chinh được đánh giá là nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên và cũng là thành công nhất ở mảnh đất Hollywood.

4. Phạm Linh Đan

Phạm Linh Đan sinh năm 1974 tại Sài Gòn. Năm 1975, cô cùng bố mẹ định cư tại Pháp. Năm 1992, Linh Đan giành được vai diễn Camille, con gái nuôi của Eliane Devries - nhân vật do Catherine Deneuve đóng trong bộ phim Đông Dương của đạo diễn Régis Wargnier.

Năm 1993, Đông Dương giành được giải Oscar cho phim ngoại ngữ hay nhất, còn Linh Đan được đề cử giải César cho Nữ diễn viên triển vọng cùng năm đó.

Năm 1994, Linh Đan tham gia bộ phim thứ hai Jamila. Sau sự khởi đầu thành công đó, Linh Đan không xuất hiện trong 10 năm. Cô theo học đại học ngành thương mại và làm trong lĩnh vực marketing sau khi tốt nghiệp.

Năm 2001, Linh Đan bắt đầu sự nghiệp sân khấu ở New York, tham gia một khoá học diễn xuất tại Học viện Lee Strasberg trong 4 năm. Sau đó cô quay lại Pháp với vai diễn Lu Ann trong phim Les mauvais joueurs (2005).

Cũng năm đó, Linh Đan tham gia De battre mon coeur s'est arrêté (2005) của đạo diễn Jacques Audiard, diễn xuất bên cạnh Romain Duris. Bộ phim này đã đem lại cho cô giải César cho Nữ diễn viên triển vọng năm 2006.

Tháng 10/2007, Linh Đan về Việt Nam giới thiệu bộ phim Pars vite et reviens tard trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh Pháp tại Việt Nam lần thứ nhất.

5. Chung Lệ Đề

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, là nữ diễn viên Hồng Kông gốc Việt , từng được độc giả của tạp chí FHM Singapore bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á năm 2000.

Với vai diễn thành công trong bộ phim Bạch phát ma nữ 2, cô đã trở thành một trong số những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, tham gia rất nhiều phim hành động và diễn chung với nhiều nam diễn viên nổi tiếng như Chu Tinh Trì, Cận vệ Trung Nam Hải với Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa...

Bên cạnh đó hàng loạt vai diễn trong nhiều bộ phim thuộc đủ thể loại như: Truyền thuyết người cá (1994), Bác sĩ lưu manh (1995), Thái cực quyền 2 (1996), Gia hữu hỉ sự (Nhà có tin vui (1997)...

Năm 1999, cô nhận giải "Nghệ sĩ có đôi mắt đẹp nhất" do tạp chí Marie Claire bình chọn. Cũng năm đó, cô được tới sáu tạp chí của Hồng Kông bầu là nhân vật có làn da hoàn hảo nhất.

Về nghiệp diễn của Chung Lệ Đề cũng không thể không nhắc tới vai diễn của cô trong một bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Thái Lan là Jan Dara (tên tiếng Việt là "Mẹ kế"), trong đó cô vào vai người mẹ kế trẻ đẹp thông dâm với con trai riêng của chồng và cô đã diễn với nam diễn viên trẻ hơn những cảnh ái ân cực nóng và gợi cảm.

6. Lý Mỹ Kỳ (Maggie Q)

Lý Mỹ Kỳ tuổi Kỷ Mùi (1979) là một diễn viên mang trong mình 2 dòng máu Mỹ - Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp trung học ở Hawaii, cô chọn Hong Kong (Trung Quốc) làm nơi phát triển sự nghiệp người mẫu của mình chứ không phải nghề diễn xuất.

Năm 2001, cô khởi nghiệp diễn xuất với vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Long đường. Tiếp đó, Maggie Q bước thẳng lên màn ảnh rộng qua bộ phim điện ảnh Đặc cảnh tân nhân loại II.

Tháng 10/2001, Maggie Q đã tìm “cú đột phá” cho sự nghiệp diễn xuất của mình qua một tác phẩm điện ảnh Hollywood do đạo diễn Hong Kong thực hiện mang tên Nửa đêm ở Manhattan (Manhatta Midnight).

Lý Mỹ Kỳ trở nên nổi tiếng khi vào vai Nikita trong loạt phim cùng tên của kênh The CW phát sóng từ 2010 đến 2013. Ngoài ra cô còn thủ vai chính trong các phim Nhiệm vụ bất khả thi III và Live Free or Die Hard.

Năm 2014, cô tham gia vai Tori Wu trong phim điện ảnh Divergent chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Veronica Roth, vai mà cô đã đóng trong phần tiếp theo The Divergent Series: Allegiant.

7. Brenda Song

Brenda Song sinh năm 1988 có cha là người H’Mông, mẹ là người Mỹ gốc Thái Lan. Brenda Song đóng phim từ khi 6 tuổi, cô là gương mặt rất quen thuộc và quan trọng đối với "gia đình Disney".

Một trong những vai diễn lớn thành công nhất của cô là London Tipton trong sê-ri phim The Suite Life of Zack and Cody (Cuộc sống thượng hạng của Zack và Cody) - con gái chủ khách sạn Tipton.

Sớm hơn nữa, Brenda đã tham gia sê-ri Phil of the future (cùng Ricky Ullman và Alyson Michalka) với vai phụ Tia. Brenda còn góp mặt trong tập phim That's so Raven. Năm 2006, Brenda có được vai chính nhất đầu tiên trong phim Wendy Wu: Homecoming warrior (Wendy Wu: công chúa chiến binh). Đó được coi là một trong những bộ phim được xem nhiều nhất Disney khi nhận được 5,7 triệu lượt xem.

Năm 2008, ở danh sách "13 ngôi sao đáng xem nhất" do TV Guide, Brenda Song được xếp ở vị trí thứ 5. Có nhiều ý kiến cho rằng "với diễn xuất rất đạt và có phong cách của mình, Brenda Song lẽ ra phải đứng trên Selena Gomez (số 1) mới đúng".

8. Navia Nguyễn

Navia Nguyễn là một cái tên sáng giá trong làng thời trang quốc tế trước khi tham gia vào lĩnh vực điện ảnh. Cô sinh năm 1973 tại Sài Gòn và lớn lên tại New York, sau đó chuyển đến sinh sống tại Luân Đôn. Gương mặt đậm chất Châu Á cùng vẻ đẹp cá tính đã giúp Navia thành công trên lĩnh vực thời trang.

Cô là một trong những người mẫu Việt thành công nhất trên thị trường quốc tế, là người mẫu cho nhiều thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Karl Lagerfeld, John Galliano, Fendi, Christian Dior...

Cô cũng từng lọt Top 50 người đẹp nhất thế giới' do tạp chí People bình chọn. Navia cũng là người mẫu Châu Á đầu tiên xuất hiện trên ấn phẩm lịch Pirelli Calendar (1996) và Sports Illustrated Swimsuit (1997).

Ngoài ra, Navia cũng từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim đình đám như Hồi ức của một Geisha, Hitch , xuất hiện trong vài tập của serie truyền hình ăn khách Sex and the City. Năm 2009, Navia Nguyễn từ bỏ ánh đèn sân khấu, phát triển một spa ở Bali và sống với con gái tại đây.

9. Tila Nguyễn (Nguyễn Thị Thiên Thanh)

Tila Nguyễn vốn là một cô gái nổi tiếng khắp thế giới nhờ những scandal đình đám và tính cách hơi lập dị. Tuy nhiên, nếu xét về những điều mà cô gái nhỏ bé này làm được thì sẽ có rất nhiều người ao ước.

Tila Nguyễn là người gốc Việt nhưng cô sinh ra ở Singapore và lớn lên tại Mỹ. Cô bắt đầu nổi tiếng nhờ sự nghiệp người mẫu. Cô từng là người mẫu đắt giá của các tạp chí dành cho đàn ông như Playboy, Maxim UK. Thậm chí cô còn tham gia đóng phim người lớn. Dù vậy, Tila Nguyễn vẫn được truyền thông cũng như làng thời trang khắp thế giới đánh giá cao về vẻ đẹp hấp dẫn, tự tin và đầy lôi cuốn, từng lọt top 100 phụ nữ nóng bỏng nhất thế giới.

Gần đây, Tila Nguyễn cũng lấn sân sang điện ảnh “chính thống” với hai bộ phim ăn khách là I Now Pronounce You Chuck and Larry (2007) và Horrorween: 3-D (2009).

10.Trần Nữ Yên Khê

Trần Nữ Yên Khê là một nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn. Cô là người Pháp gốc Việt Nam.

Trần Nữ Yên Khê và chồng là đạo diễn Trần Anh Hùng đã cùng nhau tạo nên rất nhiều bộ phim tiếng Việt đáng nhớ như Mùi đu đủ xanh, Mùa hè chiều thẳng đứng, Xích lô... Trong đó, Mùi đu đủ xanh từng được đề cử ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscar năm 1994.

Ngoài vai trò diễn viên, Trần Nữ Yên Khê còn trở thành người thiết kế trang phục cho phim của Trần Anh Hùng. Trước đó chị từng tham gia thiết kế mỹ thuật cho Xích lô và Mùi đu đủ xanh. Trong bộ phim Rừng Na Uy, cô đảm nhiệm vai trò Thiết kế bối cảnh và Thiết kế phục trang. Với vị trí này, cô từng được đề cử giải Thiết kế phục trang xuất sắc nhất tại liên hoan phim châu Á năm 2011.

Còn nhiều nữa những gương mặt diễn viên (cả nam và nữ) mang dòng máu Việt đã, đang và chắc chắn sẽ còn khẳng định mình ở lĩnh vực diễn xuất. Có thể liệt kê những cái tên như Minh Khai (Đức), Lance Krall, Junie Hoang, Crystal Hoàng, Kathy Uyên hay thậm chí Bảo Hòa (Mỹ).

Đó là chưa kể những đạo diễn diễn viên Việt kiều trong nhiều năm qua đã về với đất nước hình chữ S để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật thứ bảy như Ngô Thanh Vân, Kathy Uyên, Dustin Nguyễn…