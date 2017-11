Top phát hiện khảo cổ đáng chú ý những năm qua

Các chuyên gia có phát hiện khảo cổ đáng chú ý khi tìm thấy tàn tích hệ thống sưởi ấm đặc biệt trong cung điện Knossos của vua Minos (người sáng lập nền văn minh Minoan). Tàn tích về một hệ thống sưởi hình trụ có hình dáng đặc biệt với mái vòm hình bán nguyệt. Nó được đặt dưới nền cung điện nhằm sưởi ấm không gian bên trong cung điện. Trong một lần khai quật năm 2006, các chuyên gia phát hiện một hộp sọ phụ nữ trong tư thế miệng ngậm viên gạch. Nó được tìm thấy ở mồ chôn tập thể trên đảo Lazzaretto Nuovo, Venice, Italy. Kết quả nghiên cứu chỉ ra hộp sọ thuộc về một phụ nữ khoảng 60 - 70 tuổi, sống ở thế kỷ 16 và là nông dân ở châu Âu. Phát hiện này khiến một số chuyên gia khảo cổ hoài nghi về sự tồn tại của ma cà rồng. Cách chôn cất này xuất phát từ một số truyền thuyết kể về những con ma cà rồng sau khi bị tiêu diệt sẽ được chôn cùng với một viên gạch nhét vào trong miệng để ngăn không cho xác chết "đội mồ sống lại". L'Anse Aux Meadows thuộc tỉnh Newfoundland và Labrador của Canada là nơi sinh sống của người Viking được các chuyên gia thực hiện các nghiên cứu trong khoảng những năm 1960 - 1968. Theo đó, khu định cư này được xây dựng 500 năm trước khi Columbus tìm ra châu Mỹ. Với phát hiện này, một số chuyên gia cho rằng, người Viking thời xưa đã tìm ra châu Mỹ trước nhà thám hiểm Columbus. Bức bích họa nổi tiếng thế giới có tên "Mr. Pynchon and the Settling of Springfield" (tạm dịch: Ngài Pynchon và cuộc định cư ở Springfield) gây chú ý với một vật thể trông giống điện thoại thông minh. Cụ thể, người đàn ông thứ hai từ phải sang được vẽ trong tư thế dường như đang cầm một món đồ như điện thoại di động. Nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải bí ẩn này như việc du hành thời gian nhưng đều chưa được chứng minh là sự thật. Vòi phun nước đầu tiên trong lịch sử được các chuyên gia tìm thấy ở thành cổ Pergamon, Thổ Nhĩ Kỳ (trước kia thuộc Hy Lạp). Theo các chuyên gia, cấu trúc của vòi phun cổ xưa này khá phức tạp khi bao gồm 7 cấp độ.

Các chuyên gia có phát hiện khảo cổ đáng chú ý khi tìm thấy tàn tích hệ thống sưởi ấm đặc biệt trong cung điện Knossos của vua Minos (người sáng lập nền văn minh Minoan). Tàn tích về một hệ thống sưởi hình trụ có hình dáng đặc biệt với mái vòm hình bán nguyệt. Nó được đặt dưới nền cung điện nhằm sưởi ấm không gian bên trong cung điện. Trong một lần khai quật năm 2006, các chuyên gia phát hiện một hộp sọ phụ nữ trong tư thế miệng ngậm viên gạch. Nó được tìm thấy ở mồ chôn tập thể trên đảo Lazzaretto Nuovo, Venice, Italy. Kết quả nghiên cứu chỉ ra hộp sọ thuộc về một phụ nữ khoảng 60 - 70 tuổi, sống ở thế kỷ 16 và là nông dân ở châu Âu. Phát hiện này khiến một số chuyên gia khảo cổ hoài nghi về sự tồn tại của ma cà rồng. Cách chôn cất này xuất phát từ một số truyền thuyết kể về những con ma cà rồng sau khi bị tiêu diệt sẽ được chôn cùng với một viên gạch nhét vào trong miệng để ngăn không cho xác chết "đội mồ sống lại". L'Anse Aux Meadows thuộc tỉnh Newfoundland và Labrador của Canada là nơi sinh sống của người Viking được các chuyên gia thực hiện các nghiên cứu trong khoảng những năm 1960 - 1968. Theo đó, khu định cư này được xây dựng 500 năm trước khi Columbus tìm ra châu Mỹ. Với phát hiện này, một số chuyên gia cho rằng, người Viking thời xưa đã tìm ra châu Mỹ trước nhà thám hiểm Columbus. Bức bích họa nổi tiếng thế giới có tên "Mr. Pynchon and the Settling of Springfield" (tạm dịch: Ngài Pynchon và cuộc định cư ở Springfield) gây chú ý với một vật thể trông giống điện thoại thông minh. Cụ thể, người đàn ông thứ hai từ phải sang được vẽ trong tư thế dường như đang cầm một món đồ như điện thoại di động. Nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải bí ẩn này như việc du hành thời gian nhưng đều chưa được chứng minh là sự thật. Vòi phun nước đầu tiên trong lịch sử được các chuyên gia tìm thấy ở thành cổ Pergamon, Thổ Nhĩ Kỳ (trước kia thuộc Hy Lạp). Theo các chuyên gia, cấu trúc của vòi phun cổ xưa này khá phức tạp khi bao gồm 7 cấp độ.