Top phát hiện nổi bật tìm thấy ở các sa mạc

Vào đầu những năm 1900, nhà thám hiểm người Thụy Sỹ Sven Hedin phát hiện thành phố cổ Loulan bị chôn vùi trong cát sa mạc Taklamakan. Khoảng 8 năm sau, các chuyên gia và nhà khoa học có phát hiện nổi bật là tìm thấy một xác ướp được bảo quản khá nguyên vẹn có tên "Người đẹp Loulan". Đây là một trong những xác ướp quan trọng nhất được tìm thấy tại sa mạc này. Sau quá trình nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện "người đẹp" có mái tóc dài phủ xuống bờ vai, môi mím lại, xương gò má cao, mũi dài… Đây là những bằng chứng cho thấy xác ướp này không phải là người dân Trung Quốc. Các chuyên gia đã phát hiện nhiều vòng tròn thần tiên, hay vòng tròn cổ tích, trên những vùng đất rộng lớn, khô cằn tại sa mạc Namib, Namibia. Một số vòng tròn bí ẩn này tồn tại trong hơn 75 năm qua mà không biến mất. Nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải về sự xuất hiện của các vòng tròn thần tiên này như do sự phân bố của thực vật để tận dụng tối đa nguồn nước sẵn có hay do sự bốc hơi nước... Cho đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa thể giải mã bí ẩn về chúng. Năm 2013, một cặp đôi vô tình phát hiện hàng trăm khối cầu nhầy màu tím giữa sa mạc tại Arizona, Mỹ. Sau khi phát hiện sự việc kỳ lạ này, một số giả thuyết được đưa ra. Có giả thuyết cho rằng hàng trăm khối cầu nhầy màu tím trên là những sản phẩm do con người tạo ra để hấp thu và giữ độ ẩm cho thực vật. Song cũng có người ủng hộ giả thuyết cho rằng chúng là sản phẩm của người ngoài hành tinh. Trước sự việc này, giới chuyên gia chưa thể lý giải bí ẩn xung quanh hàng trăm khối cầu nhầy màu tím. Cách đây hơn 50 năm, người ta vô tình tìm thấy cuốn sách Biển Chết đầu tiên ở cụm hang động trên sa mạc Judea. Sau quá trình nghiên cứu cuốn sách và mảnh vụn, các chuyên gia phát hiện có tới 800 bản thảo viết tay. Theo các chuyên gia, khoảng 1/4 trong số đó, tức hơn 200 bản thảo, sao chép nội dung trích từ Kinh Thánh. Một số cuốn sách tập trung diễn giải luật Do Thái, chứa những bài thơ và câu cầu khấn dùng trong nghi thức tế lễ cùng lời tiên tri về ngày Trái đất diệt vong. Thành phố cổ Chinguetti nằm trên sa mạc Sahara là nơi tồn tại một thư viện với hơn 6.000 cuốn sách và bản chép tay vô cùng quý hiếm. Vào thời Trung cổ, nơi đây là nơi sinh sống của hơn 20.000 người bao gồm cả các học giả về luật pháp, tôn giáo, khoa học, y khoa, toán học, thiên văn học. Tuy nhiên, sau vài thế kỷ phát triển, Chinguetti bị ảnh hưởng bởi quá trình sa mạc hóa nên dần trở nên vắng vẻ và yên lặng đến tĩnh mịch.

Vào đầu những năm 1900, nhà thám hiểm người Thụy Sỹ Sven Hedin phát hiện thành phố cổ Loulan bị chôn vùi trong cát sa mạc Taklamakan. Khoảng 8 năm sau, các chuyên gia và nhà khoa học có phát hiện nổi bật là tìm thấy một xác ướp được bảo quản khá nguyên vẹn có tên "Người đẹp Loulan". Đây là một trong những xác ướp quan trọng nhất được tìm thấy tại sa mạc này. Sau quá trình nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện "người đẹp" có mái tóc dài phủ xuống bờ vai, môi mím lại, xương gò má cao, mũi dài… Đây là những bằng chứng cho thấy xác ướp này không phải là người dân Trung Quốc. Các chuyên gia đã phát hiện nhiều vòng tròn thần tiên , hay vòng tròn cổ tích, trên những vùng đất rộng lớn, khô cằn tại sa mạc Namib, Namibia. Một số vòng tròn bí ẩn này tồn tại trong hơn 75 năm qua mà không biến mất. Nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải về sự xuất hiện của các vòng tròn thần tiên này như do sự phân bố của thực vật để tận dụng tối đa nguồn nước sẵn có hay do sự bốc hơi nước... Cho đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa thể giải mã bí ẩn về chúng. Năm 2013, một cặp đôi vô tình phát hiện hàng trăm khối cầu nhầy màu tím giữa sa mạc tại Arizona, Mỹ. Sau khi phát hiện sự việc kỳ lạ này, một số giả thuyết được đưa ra. Có giả thuyết cho rằng hàng trăm khối cầu nhầy màu tím trên là những sản phẩm do con người tạo ra để hấp thu và giữ độ ẩm cho thực vật. Song cũng có người ủng hộ giả thuyết cho rằng chúng là sản phẩm của người ngoài hành tinh. Trước sự việc này, giới chuyên gia chưa thể lý giải bí ẩn xung quanh hàng trăm khối cầu nhầy màu tím. Cách đây hơn 50 năm, người ta vô tình tìm thấy cuốn sách Biển Chết đầu tiên ở cụm hang động trên sa mạc Judea. Sau quá trình nghiên cứu cuốn sách và mảnh vụn, các chuyên gia phát hiện có tới 800 bản thảo viết tay. Theo các chuyên gia, khoảng 1/4 trong số đó, tức hơn 200 bản thảo, sao chép nội dung trích từ Kinh Thánh. Một số cuốn sách tập trung diễn giải luật Do Thái, chứa những bài thơ và câu cầu khấn dùng trong nghi thức tế lễ cùng lời tiên tri về ngày Trái đất diệt vong. Thành phố cổ Chinguetti nằm trên sa mạc Sahara là nơi tồn tại một thư viện với hơn 6.000 cuốn sách và bản chép tay vô cùng quý hiếm. Vào thời Trung cổ, nơi đây là nơi sinh sống của hơn 20.000 người bao gồm cả các học giả về luật pháp, tôn giáo, khoa học, y khoa, toán học, thiên văn học. Tuy nhiên, sau vài thế kỷ phát triển, Chinguetti bị ảnh hưởng bởi quá trình sa mạc hóa nên dần trở nên vắng vẻ và yên lặng đến tĩnh mịch.