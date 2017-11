Top 10 xác tàu đắm nổi tiếng nhất thế giới

Defiance là xác tàu đắm nổi tiếng thế giới. Nó bị chìm vào tháng 10/1854 sau khi bị một tàu khác tấn công cộng thêm bị sương mù che khuất khi đang trên đường đến Buffalo, New York, Mỹ. Hiện nay, xác tàu này "ngủ vùi" dưới đáy hồ Huron. Tàu Sweepstakes bị đắm năm 1885 và hiện "yên nghỉ" ở hồ Huron. Được đóng năm 1867, tàu Sweepstakes bị đắm sau 18 năm chở than trở thành một trong những xác tàu đắm nổi tiếng nhất Canada. Xác tàu đắm này là một trong những điểm đến thú vị cho những người yêu thích lặn biển và các nhà khoa học muốn tìm tòi, khám phá. Tàu SS President Coolidge của Mỹ được đóng năm 1932, có sức chứa gần 1.000 người. Con tàu này chở khách từ San Francisco đến Manila. Vào tháng 10/1942, con tàu này bị đánh bom dẫn đến thảm họa chìm tàu khi trên đường vào bến cảng Espiritu Santo, ngoài khơi đảo Vanuatu. Tàu SS Edmund Fitzgerald bị chìm năm 1975 ở hồ Superior nổi tiếng thế giới khi toàn bộ 29 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Nguyên nhân khiến con tàu này bị chìm là do gặp phải một cơn bão lớn kèm sóng to khiến con thuyền bị lật rồi chìm xuống biển. Tàu hơi nước bọc vỏ sắt USS Monitor của Mỹ bị chìm trong một cơn bão ngoài khơi Bắc Carolina năm 1862. Tàu đắm này được phát hiện hơn một thế kỷ sau đó. Con tàu huyền thoại RMS Titanic có chuyến hải hành đầu tiên và cũng là cuối cùng vào ngày 10/4/1912. Xuất phát từ Southampton (Anh), đến New York (Mỹ), tàu Titanic bị chìm ở phía bắc của Đại Tây Dương sau khi va chạm mạnh với tảng băng trôi khổng lồ, khiến 1.517 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra chỉ 5 ngày sau khi nó khởi hành. Xác tàu này nằm dưới đáy Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển Newfoundland, Canada. HMHS Britannic có số phận giống tàu "chị em" Titanic. Cụ thể, con tàu này bị đắm chỉ trong vòng 1 giờ sau khi một vụ nổ lớn làm thủng thân tàu vào ngày 21/11/1916. MV Wilhelm Gustloff là một tàu quân sự của Đức bị chìm dưới đáy biển Baltic năm 1945. Vào thời điểm gặp nạn, con tàu chở hơn 10.000 hành khách, nhiều gấp gần 5 lần so với sức chứa của con tàu. Hậu quả là gần 9.000 người thiệt mạng khi tàu MV Wilhelm Gustloff chìm. Tàu SS Republic bị chìm trong cơn bão năm 1865 ở ngoài vùng biển bang Georgia, Mỹ. Vào năm 2003, người ta tìm thấy xác tàu đắm này cùng với kho báu trị giá 120-180 triệu USD (2.666 - 4.000 tỉ đồng). Thiết giáp hạm Bismarck của phát xít Đức bị tàu chiến Anh đánh chìm ở vùng biển Đại Tây Dương ngày 27/5/1941. Hậu quả là trong số 2.200 sỹ quan và thủy thủ trên chiến hạm Bismarck, chỉ có 116 người may mắn sống sót.

