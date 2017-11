Những lần thoát chết ngoạn mục của các Tổng thống Mỹ

Vào năm 1928, khi đến Argentina, Tổng thống Mỹ Herbert Hoover suýt chết trong gang tấc. Khi ấy, Severino Di Giovanni - người theo chủ nghĩa vô chính phủ - cố gắng ám sát Tổng thống Hoover bằng cách đặt bom vào đường ray nhằm làm nổ tung chuyến tàu chở ông chủ Nhà Trắng. May mắn là các nhân viên an ninh của Tổng thống Hoover đã kịp thời phát hiện và bắt giữ Giovanni trước khi hung thủ ra tay. Vào ngày 13/4/1972, Arthur Bremer bị nhân viên an ninh chặn lại tại một sự kiện có sự tham gia của Tổng thống Richard Nixon. Vào thời điểm ấy, Arthur Bremer có ý định ám sát chủ nhân Nhà Trắng nhưng không có cơ hội ra tay. Vài tuần sau đó, Bremer đã thực hiện vụ ám sát, tuy nhiên, mục tiêu không phải là Tổng thống Nixon mà là Thống đốc Alabama - George Wallace. Chỉ riêng tháng 9/1975, Tổng thống Gerald Ford bị ám sát 2 lần nhưng đều may mắn thoát chết. Vụ ám sát đầu tiên nhằm vào Tổng thống Ford diễn ra hôm 5/9/1975 tại thành phố Sacramento, bang California. Khi ấy, một phụ nữ tên Lynette Frome dự định ám sát Tổng thống Ford khi ông dự lễ khánh thành Công viên Sacramento's Capitol. Mặc dù Frome đã rút súng ra và bóp cò nhiều lần về phía ông chủ Nhà Trắng nhưng đạn không nổ. Vì vậy, các nhân viên an ninh kịp thời bảo vệ Tổng thống Ford và khống chế, bắt giữ Frome. 17 ngày sau vụ ám sát trên, Tổng thống Gerald Ford lại trở thành mục tiêu ám sát của Sara Jane Moore khi ông có mặt ở thành phố San Francisco ngày 22/9/1975. Moore dùng khẩu súng ngắn loại Colt 45 tự động và bắn nhiều phát đạn về phía Tổng thống Ford đang chuẩn bị bước lên xe. Nhờ hành động nhanh chóng và kịp thời của đội ngũ an ninh, Tổng thống Ford đã thoát chết khi được Oliver Sipple đẩy ông ngay vào trong xe. Với hành động dũng cảm xả thân bảo vệ tổng thống, Oliver Sipple bị thương do trúng đạn của Moore. Ngay sau đó, Moore bị khống chế và bắt giữ. Mời quý vị độc giả xem video: Tưởng niệm 50 năm ngày Tổng thống Kennedy bị ám sát (nguồn: VTC14):

