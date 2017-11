Lịch sử ám ảnh về ngày Black Friday

Ngày Black Friday (ngày thứ Sáu đen tối) là "ngày vàng mua sắm" đối với người dân Mỹ và nhiều nước trên thế giới khi hàng chục nghìn mặt hàng giảm giá cực lớn. Bên cạnh những mặt tích cực từ ngày hội mua sắm này, Black Friday còn được biết đến với nhiều sự thật gây ám ảnh như cảnh tắc đường, chen chúc nhau mua sắm... Cụ thể, vào ngày thứ Sáu đen, hầu hết các thương hiệu, cửa hàng, trung tâm thương mại nổi tiếng đều giảm giá trung bình từ 10% - 30% nên rất nhiều người dân đổ ra đường mua sắm. Do vậy, tình trạng kẹt xe trầm trọng xảy ra vào ngày Black Friday là điều thường gặp. Đặc biệt nhất, trong ngày thứ Sáu đen tối năm 1965 ở Philadelphia. Khi ấy, hàng trăm nghìn người Mỹ chen chúc nhau, đen kịt các con phố, vỉa hè để mua hàng giảm giá. Cũng vì hàng nghìn mặt hàng giảm giá mạnh nên tại các cửa hàng, siêu thị, tình trạng chen lấn, giành giật hàng hóa, thậm chí là đánh nhau xảy ra giữa các khách hàng là điều thường thấy trong dịp này. Thậm chí, có trường hợp khách hàng còn đánh cảnh sát khi bị can ngăn việc tranh giành hàng hóa giảm giá. Trong ngày này, cảnh sát, nhân viên an ninh căng mình làm việc để dẹp tình trạng chen lấn xô đẩy cũng như xô xát, đánh nhau vì hàng giảm giá. Ngày Black Friday càng khiến không ít người cảm thấy sợ hãi khi vào năm 2011, tình trạng tranh cướp hàng hóa dẫn đến hàng chục người bị thương. Đặc biệt, một người bị bắn và cướp sạch hàng hóa khi ra chỗ đỗ xe khiến "ngày vàng mua sắm" này thực sự gây ám ảnh đúng như nghĩa mặt chữ là "Ngày thứ sáu đen". Trước những điều trên làm xấu đi hình ảnh mua sắm văn minh, một số người kêu gọi lập nên “No Shopping Day” (Ngày Không mua sắm) để tẩy chay ngày Black Friday. Mời độc giả xem video Sự thật đằng sau 'Ngày thứ 6 đen tối' ít người biết tới.

