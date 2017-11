Bí mật thú vị ít ai biết về lễ hội Halloween

Lễ hội Halloween được cho là có nguồn gốc từ Ireland. Nó được con người tổ chức lần đầu vào hơn 2.000 năm trước. Người dân Ireland còn gọi Halloween dưới cái tên Samhain - ngày thế giới âm - dương giao hòa và sức mạnh đen tối đạt tới đỉnh cao. Truyền thuyết lễ hội Halloween của Ireland kể về một người nông dân say xỉn tên là Jack. Những giao dịch thương lừa đảo của anh ta với quỷ dữ đã khiến người này không thể lên thiên đường cũng như không thể xuống địa ngục khi chết. Do vậy, Jack bị buộc phải đi trong bóng tối của con đường chuộc tội nhằm trở về trần thế. Anh đã làm một chiếc đèn lồng từ củ cải và châm một cục than để soi đường cho linh hồn lạc lối của mình. Vào mỗi dịp Halloween, nông dân ở Ireland tin rằng, những linh hồn như Jack sẽ có thể tìm cách trở về. Vì vậy, họ khắc nên những chiếc đèn lồng củ cải để xua đuổi hồn ma Jack và những bóng ma lang thang khác không tới quấy nhiễu cuộc sống bình yên của con người. Về sau, người ta đổi củ cải thành bí ngô vì nhận thấy thứ quả màu da cam này khá phổ biến ở Bắc Mỹ nên được sử dụng làm đèn lồng mỗi dịp Halloween. Bí ngô là một ngành kinh doanh lớn mang về khoản thu lớn trong lễ hội Halloween. Nó đã mang lại vụ mùa trị giá hơn 100 triệu USD mỗi năm cho nông dân trồng bí ngô. Trick or Treat (Cho kẹo hay bị ghẹo) là một phần trong đêm hội Halloween. Những đứa trẻ sẽ hóa trang rồi đi xung quanh khu phố. Chúng sẽ đến từng nhà để nhận được trái cây hoặc bánh kẹo. Để cảm ơn chủ nhà cho bánh kẹo, trẻ em sẽ kể chuyện cười hoặc đọc thơ để thể hiện lời cảm ơn theo cách riêng của chúng. Hình con cú là một trong những biểu tượng phổ biến trong lễ hội Halloween. Điều này xuất phát từ việc vào thời Trung cổ, cú được cho là phù thủy. Người nào nghe được tiếng của con chim cú thì đó là dấu hiệu người ấy sắp chết. Theo một số truyền thuyết, trong đêm Halloween, nếu người nào mặc ngược quần áo và đi ngược lại so với bình thường thì sẽ nhìn thấy một phù thủy vào lúc nửa đêm.

