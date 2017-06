Những trò dại dột của du khách ở Công viên Quốc gia Mỹ

Bốn du khách dại dột đi vào khu vực suối nước nóng 160 độ F ở Công viên Quốc gia Yellowstone, vừa đe dọa tính mạng bản thân vừa gây hại cho hệ sinh thái vốn đã mong manh ở đây. (Nguồn: The Oregonian/AP) Hai du khách tìm cách đưa một chú bê con của loài bò tót Bắc Mỹ ở Công viên Quốc gia Yellowstone lên thùng xe bán tải để rồi sau đó nó bị đồng loại húc chết vì dính hơi người. Họ đã nghĩ rằng chú bê này bị đồng bọn bỏ rơi. (Nguồn: National Geographic/Reuters) Một nữ du khách đốt lửa hun khói trong cây cổ thụ mang tên "Thượng nghị sĩ" 3.500 tuổi bị rỗng ruột. Không ngờ, lửa bốc lên tận ngọn và cây cổ thụ quí hiếm này cháy rụi. (Nguồn: The Orlando Sentinel/Wikipedia) Một nhóm hướng đạo sinh nghịch dại xúm vào đẩy tảng hình nấm này xuống đất vì cho rằng nó quá chênh vênh không biết sụp đổ lúc nào. Vô tình, họ đã hủy hoại một danh thắng có đến 200 triệu năm tuổi. (Nguồn: Huffington Post/ CNN) Du khách tham quan Công viên Quốc gia Everglades tìm cách bắt cá sấu con về nuôi làm cảnh. Họ không hề biết rằng cá sấu mẹ khổng lồ sẵn sàng xông vào tấn công để bao vệ đàn con. (Nguồn: AP) Nhìn thấy cá voi vẫy đuôi bơi lội một du khách hỏi hướng dẫn viên du lịch: Cái gì vậy? Hướng dẫn viên du lịch hóm hỉnh trả lời: Sóng biển đấy. (Nguồn: Shutterstock.com). Trong năm 1991, một du khách đã lao người xuống suối nước nóng 200 độ F ở Công viên Quốc gia Yellowstone để cứu chú chó cưng của bạn gái chẳng may rơi xuống và cả hai đều bị chết bỏng. (Nguồn: Shutterstock) Một số du khách tiến sát loài bò tót Bắc Mỹ để chụp ảnh "tự sướng", đôi khi chỉ cách loài thu hoang hung dữ này 1-2 mét. Rốt cuộc, đã có 5 du khách bị bò húc trọng thương ở Công viên Quốc gia Yellowstone trong năm 2015. (Nguồn: CDC/Shutterstock) Du khách đến Công viên Quốc gia Yellowstone thường than phiền rằng loài gấu ở đây không được "huấn luyện" để chơi đùa với họ. Một du khách ghi vào sổ nhận xét: "Chuyến đi thật tuyệt vời nhưng đáng tiếc là chúng tôi không nhìn thấy một chú gấu nào. Hãy huấn luyện loài gấu ở đây ra chơi đùa với du khách". (Nguồn: Shutterstock)

