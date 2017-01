Những điểm du lịch có nguy cơ biến mất

Quốc đảo Seychelles là điểm du lịch nằm trong Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển Madagascar, là địa điểm quen thuộc với các cặp đôi đi nghỉ tuần trăng mật và những người yêu thiên nhiên. Tuy nhiên, Seychelles bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xói mòn bờ biển và có nguy cơ biến mất trong vòng 50-100 năm tới. Ảnh: Shutterstock/Vitaly Raduntsev. Hình ảnh tuyết phủ trắng xóa tuyệt đẹp trên đỉnh núi Kilimanjaro ở Tanzania có lẽ không còn tồn tại lâu. Từ năm 1912-2007, diện tích lớp băng trên núi đã giảm tới 85%. Ảnh: iStock/Byrdyak. Lòng chảo Mirador và Công viên Quốc gia Tikal (Guatemala) là nơi còn những di tích bí ẩn của nền văn minh Maya. Tuy nhiên, nạn cướp và đốt rừng bất hợp pháp có thể phá hủy mảnh ghép lịch sử này. Ảnh: Shutterstock. Rừng Sundarbans (Ấn Độ và Bangladesh) thuộc đồng bằng sông Hằng, rộng gần 6.500 km2). Đây là rừng ngập mặn lớn nhất thế giới, đồng thời là nơi trú ẩn của một số loài có nguy cơ tuyệt chủng. Nạn phá rừng, ô nhiễm và sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khiến mực nước biển tăng lên nhanh chóng trong khu vực, gây xói mòn. Ảnh: Rudra Narayan Mitra / Shutterstock. Sông băng ở Patagonia (Argentina) là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất thế giới, nhưng lượng mưa nhỏ và nhiệt độ cao đã khiến kỳ quan này bị thu hẹp. Ảnh: Mario Tama/Getty Images. Nép mình trong vùng núi Andalusia phía nam Tây Ban Nha, thị trấn Zahara de la Sierra (thuộc tỉnh Cadiz) đang mất dần thảm thực vật và sự hoang dã do nhiệt độ tăng cao và lượng mưa giảm trong những năm gần đây. Ảnh: Wikimedia. Hãy nhanh chóng tới Venice (Italy) để có cơ hội đi thuyền giữa lòng thành phố. Venice đang dần chìm xuống những năm qua và không có dấu hiệu dừng lại. Lũ lụt ngày càng nhiều cũng là nguyên nhân khiến thành phố có nguy cơ biến mất. Ảnh: Shutterstock/Canadastock. Khu tàn tích Machu Picchu (Peru) của đế chế Inca thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm, vượt xa giới hạn 2.500 khách mỗi ngày do UNESCO và Peru đặt ra. Nhiều người cho rằng điều này, cùng với sạt lở đất và xói mòn tự nhiên, đã khiến di tích dần sụp đổ. Ảnh: Shutterstock/Anton_Ivanov. Congo Basin (châu Phi) là rừng nhiệt đới lớn thứ hai thế giới, cũng là một trong những khu vực đa dạng sinh học bậc nhất với hơn 10.000 loài thực vật, 1.000 loài chim và 400 loài động vật có vú. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc dự đoán rằng hai phần ba diện tích rừng có nguy cơ biến mất hoàn toàn vào năm 2040. Ảnh: Brent Stirton/Getty Images. Biển Chết nằm tại biên giới Jordan và Israel đã chìm xuống hơn 24 m, và biến mất 1/3 trong 40 năm qua. Nếu các quốc gia xung quanh Biển Chết tiếp tục sử dụng nước từ sông Jordan (nguồn cung cấp nước duy nhất cho Biển Chết), địa điểm nổi tiếng này có thể biến mất hoàn toàn trong 50 năm tới. Ảnh: Shutterstock / Nickolay Vinokurov. Nằm tại sa mạc Mojave của California (Mỹ), các loài cây trong vườn quốc gia Joshua Tree rất độc đáo và thu hút. Tuy nhiên, do hạn hán những năm qua tại Mỹ, chúng đang thiếu nước trầm trọng. Nếu tình trạng không được cải thiện sớm, các loài cây sẽ không thể phát triển. Ảnh: roman_slavik / iStock. Đền Taj Mahal (Ấn Độ) là một trong những công trình mang tính biểu tượng nổi tiếng nhất thế giới, nhưng một số chuyên gia lo ngại rằng khu vực này có thể sụp đổ do xói mòn và ô nhiễm. Ảnh: Shutterstock. Các nhà thờ Hồi giáo ở Timbuktu (Mali) được xây dựng chủ yếu bằng bùn, có niên đại từ thế kỷ 14-16, là một trong những di sản thế giới của UNESCO. Tuy nhiên, nhiệt độ và lượng mưa tăng cao đe dọa sẽ phá hủy những công trình này. Ảnh: Elfenpfote/iStock.

Quốc đảo Seychelles là điểm du lịch nằm trong Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển Madagascar, là địa điểm quen thuộc với các cặp đôi đi nghỉ tuần trăng mật và những người yêu thiên nhiên. Tuy nhiên, Seychelles bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xói mòn bờ biển và có nguy cơ biến mất trong vòng 50-100 năm tới. Ảnh: Shutterstock/Vitaly Raduntsev. Hình ảnh tuyết phủ trắng xóa tuyệt đẹp trên đỉnh núi Kilimanjaro ở Tanzania có lẽ không còn tồn tại lâu. Từ năm 1912-2007, diện tích lớp băng trên núi đã giảm tới 85%. Ảnh: iStock/Byrdyak. Lòng chảo Mirador và Công viên Quốc gia Tikal (Guatemala) là nơi còn những di tích bí ẩn của nền văn minh Maya. Tuy nhiên, nạn cướp và đốt rừng bất hợp pháp có thể phá hủy mảnh ghép lịch sử này. Ảnh: Shutterstock. Rừng Sundarbans (Ấn Độ và Bangladesh) thuộc đồng bằng sông Hằng, rộng gần 6.500 km2). Đây là rừng ngập mặn lớn nhất thế giới, đồng thời là nơi trú ẩn của một số loài có nguy cơ tuyệt chủng. Nạn phá rừng, ô nhiễm và sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khiến mực nước biển tăng lên nhanh chóng trong khu vực, gây xói mòn. Ảnh: Rudra Narayan Mitra / Shutterstock. Sông băng ở Patagonia (Argentina) là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất thế giới, nhưng lượng mưa nhỏ và nhiệt độ cao đã khiến kỳ quan này bị thu hẹp. Ảnh: Mario Tama/Getty Images. Nép mình trong vùng núi Andalusia phía nam Tây Ban Nha, thị trấn Zahara de la Sierra (thuộc tỉnh Cadiz) đang mất dần thảm thực vật và sự hoang dã do nhiệt độ tăng cao và lượng mưa giảm trong những năm gần đây. Ảnh: Wikimedia. Hãy nhanh chóng tới Venice (Italy) để có cơ hội đi thuyền giữa lòng thành phố. Venice đang dần chìm xuống những năm qua và không có dấu hiệu dừng lại. Lũ lụt ngày càng nhiều cũng là nguyên nhân khiến thành phố có nguy cơ biến mất. Ảnh: Shutterstock/Canadastock. Khu tàn tích Machu Picchu (Peru) của đế chế Inca thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm, vượt xa giới hạn 2.500 khách mỗi ngày do UNESCO và Peru đặt ra. Nhiều người cho rằng điều này, cùng với sạt lở đất và xói mòn tự nhiên, đã khiến di tích dần sụp đổ. Ảnh: Shutterstock/Anton_Ivanov. Congo Basin (châu Phi) là rừng nhiệt đới lớn thứ hai thế giới, cũng là một trong những khu vực đa dạng sinh học bậc nhất với hơn 10.000 loài thực vật, 1.000 loài chim và 400 loài động vật có vú. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc dự đoán rằng hai phần ba diện tích rừng có nguy cơ biến mất hoàn toàn vào năm 2040. Ảnh: Brent Stirton/Getty Images. Biển Chết nằm tại biên giới Jordan và Israel đã chìm xuống hơn 24 m, và biến mất 1/3 trong 40 năm qua. Nếu các quốc gia xung quanh Biển Chết tiếp tục sử dụng nước từ sông Jordan (nguồn cung cấp nước duy nhất cho Biển Chết), địa điểm nổi tiếng này có thể biến mất hoàn toàn trong 50 năm tới. Ảnh: Shutterstock / Nickolay Vinokurov. Nằm tại sa mạc Mojave của California (Mỹ), các loài cây trong vườn quốc gia Joshua Tree rất độc đáo và thu hút. Tuy nhiên, do hạn hán những năm qua tại Mỹ, chúng đang thiếu nước trầm trọng. Nếu tình trạng không được cải thiện sớm, các loài cây sẽ không thể phát triển. Ảnh: roman_slavik / iStock. Đền Taj Mahal (Ấn Độ) là một trong những công trình mang tính biểu tượng nổi tiếng nhất thế giới, nhưng một số chuyên gia lo ngại rằng khu vực này có thể sụp đổ do xói mòn và ô nhiễm. Ảnh: Shutterstock. Các nhà thờ Hồi giáo ở Timbuktu (Mali) được xây dựng chủ yếu bằng bùn, có niên đại từ thế kỷ 14-16, là một trong những di sản thế giới của UNESCO. Tuy nhiên, nhiệt độ và lượng mưa tăng cao đe dọa sẽ phá hủy những công trình này. Ảnh: Elfenpfote/iStock.