Hé lộ hình ảnh bên trong nhà tù bí mật của IS

Hãng thông tấn Reuters nhận định việc dựng nhà tù bên trong những căn nhà có vẻ ngoài bình thường này là một chiến thuật của IS nhằm tăng tính an toàn cho những nơi giam giữ và trung tâm an ninh của chúng. Một binh lính quân đội Iraq kiểm tra căn phòng nơi giam giữ các nữ tù nhân của IS. Tòa biệt thự này tọa lạc tại quận 17/7 ở phía tây Mosul. Tại phòng làm việc của những tên cai ngục là màn hình chiếu toàn bộ hình ảnh về các phòng giam. Một sĩ quan tình báo Iraq nhận định với phóng viên rằng điều này nhằm khiến các “tù nhân bị khuất phục”. Tài liệu rải rác trong một căn phòng. Nhiều cựu thành viên của lực lượng vũ trang Iraq, cùng người Yazidi đã bị giam giữ tại đây. Cửa sắt trước phòng giam các nam tù nhân. Một quả bom tự chế được phát hiện trong công trình. Bên trong căn phòng giam giữ tù nhân. Dụng cụ tạo bom tự chế trong nhà tù của IS.

