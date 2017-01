Thành phố Fallujah tan hoang đổ nát sau giải phóng

Mùa hè vừa qua, phiến quân IS đã mất quyền kiểm soát thành phố Fallujah, nơi chúng chiếm giữ đầu tiên trong đợt càn quét khắp Trung Đông hồi năm 2014. Ảnh: Đường phố ở Fallujah sau khi được giải phóng. Ảnh BI Việc chiếm giữ Fallujah là bước đầu tiên của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS trong kế hoạch dựng lên Vương quốc Hồi giáo tự xưng. Ảnh: Mọi thứ còn ngổn ngang ở thành phố Iraq này sau khi phiến quân IS bị đánh bật khỏi đây. Ảnh BI Hàng loạt nhà dân bị tàn phá. Ảnh BI Dãy nhà bị bỏ hoang ở Fallujah. Ảnh BI Nhà thờ Hồi giáo ở đây cũng nằm trong tình cảnh tương tự. Ảnh BI Các bờ tường bị đánh bay sau những trận giao tranh ở Fallujah. Ảnh BI Hình ảnh lực lượng chính phủ Iraq ăn mừng trên phố sau khi IS bị đánh bật khỏi đây. Ảnh BI Binh sỹ Iraq trên đường tiến thẳng vào trung tâm Fallujah. Ảnh BI Binh sỹ Iraq phát hiện ra một xưởng chế tạo vũ khí của IS ở ngay Fallujah. Ảnh BI Phiến quân IS đã biến trường học thành công xưởng sản xuất bom mìn. Ảnh BI Vũ khí nằm la liệt trên và dưới bàn học. Ảnh BI Những quyển sách tuyên truyền, tẩy não trẻ nhỏ IS bỏ lại. Ảnh BI Bên trong một nhà tù của IS ở Fallujah. Ảnh BI Các chiến binh Shia liên kết với chính phủ Iraq xem xét các ngôi nhà bỏ hoang ở Fallujah. Ảnh BI Một tấm biển ghi các quy định hà khắc của IS rơi ngoài đường. Ảnh BI Lực lượng an ninh Iraq chụp ảnh ở Fallujah. Ảnh BI

