Nuôi cá bè kiểm tra xả thải Nhà máy Giấy Lee & Man

Ngày 4/4, ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo ngành nông nghiệp triển khai ngay việc nuôi cá bằng lồng bè trên sông Hậu, ngay miệng ống xả thải của dự án Nhà máy Giấy Lee & Man Việt Nam.

Quyết định nuôi cá bè tại miệng ống xả thải của dự án Nhà máy Giấy Lee & Man này nhằm kiểm tra nước xả thải của dự án Nhà máy Giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đặc biệt, số cá nuôi từ lồng bè sẽ không bán ra thị trường mà để cán bộ dùng làm thực phẩm chế biến trong bữa ăn.

Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Giấy Lee & Man Việt Nam. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, ngành nông nghiệp tỉnh đang xin chủ trương xây dựng mô hình nuôi thủy sản tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành. Nhất là xây dựng mô hình nuôi thủy sản xung quanh khu vực Nhà máy Giấy Lee&Man.

Ngành nông nghiệp Hậu Giang sẽ chứng minh và lên tiếng với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn việc xử lý nước thải tại Nhà máy Giấy Lee&Man qua ba cấp độ xử lý đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản nơi đây.

Dự án Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp Quyết định 128/QĐ-BTNMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào ngày 25/1/2017 và cấp giấy phép số 404/GP-BTNMT về xả thải vào nguồn nước ngày 16/3/2017.

Theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước hiện hành, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee&Man Việt Nam được phép vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Nhà máy Giấy Lee&Man trong thời hạn không quá 6 tháng và sẽ được kiểm tra xác nhận trước khi vận hành chính thức các công trình bảo vệ môi trường. Công ty đã vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Nhà máy giấy từ 7/3/2017.

Tuy nhiên, từ khi Nhà máy Giấy Lee&Man vận hành thử nghiệm đến nay đã gây ra một số ảnh hưởng về môi trường như mùi hôi, bụi và tiếng ồn ra khu vực xung quanh.

Về mùi hôi, qua kiểm tra giám sát bước đầu xác định, mùi hôi phát sinh trong quá trình vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải tập trung tại bể hiếu khí, ống thải khí biogas từ bể yếm khí, bể chứa bùn máy ép bùn và kho chứa bùn. Và do kho chứa than nhiên liệu và khu đất trống sau kho than có khả năng phát tán bụi khi gió lớn.

Theo ông Chung Wai Fu, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee&Man Việt Nam, toàn bộ các hệ thống của nhà máy đang được vận hành thử nghiệm như phân xưởng sản xuất giấy, nhà máy nhiệt điện, hệ thống xử lý nước thải.

Đối với hệ thống xử lý nước thải được nhà máy vận hành thử nghiệm có công suất từ 14.000 m3/ngày đêm đến 16.000 m3/ngày đêm đang xử lý nguồn nước trước khi thải ra bên ngoài đảm bảo theo quy định.