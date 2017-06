Đến Sun World Halong Complex, khám phá ngọn đồi chong chóng đẹp như mơ

(Kiến Thức) - Từ 18/6-25/6, du khách đến vui chơi tại Sun World Halong Complex có cơ hội bốc thăm may mắn nhận iphone 7 plus đỏ thời thượng và thưởng thức các màn biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, trong khuôn khổ kỷ niệm tròn 1 năm tổ hợp vui chơi, giải trí lớn nhất khu vực Đông Nam Á đi vào hoạt động.

Theo đó, bất kì du khách nào khi mua vé Cáp treo nữ hoàng trong thời gian từ 18-25/6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm may mắn với giải thưởng cao nhất là chiếc điện thoại iPhone 7plus màu đỏ hoặc sở hữu combo vé vui chơi tại cả ba công viên (Sun World Halong Complex, công viên chủ đề Dragon Park và công viên nước Typhoon Water Park), với thời hạn sử dụng tới hết tháng 12/2017.

Trong tuần lễ kỷ niệm ngày “thôi nôi”, Sun World Halong Complex còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật ấn tượng ngay khu vực ga đi Cáp treo Nữ hoàng, như: biểu diễn nhạc acoustic, múa belly dances.

Ngoài chuỗi hoạt động đặc sắc, Sun World Halong Complex trong suốt tuần lễ sinh nhật sẽ được trang hoàng rực rỡ, ngập tràn sắc màu mùa hạ. Điểm nhấn nổi bật là chiếc bánh sinh nhật khổng lồ được trang trí cầu kỳ với biểu tượng số 1 – tượng trưng cho 1 năm tuổi, đặt ngay vị trí ga đi. Còn ở ga đến, đón du khách là những con đường chong chóng rực rỡ sắc màu, đồi chong chóng tại khu Vườn Nhật hay đường hầm chong chóng ngay trước khu vực Sushi Bar.

Để du khách muôn phương đều được vui sinh nhật, Sun World Halong Complex còn tổ chức các sự kiện check in online trên fanpage chính thức của công viên. Chỉ cần like và share, các bạn trẻ sẽ có cơ hội “rinh” về những món quà lưu niệm thú vị in logo Sun World Halong Complex.

Đặc biệt, nhân dịp sinh nhật, Sun World Halong Complex đưa vào sử dụng Rạp chiếu phim 12D – công nghệ hiện đại nhất của Nhật Bản, với màn hình tròn siêu khủng 2000 inch và hình ảnh siêu sắc nét 12K, nằm tại tầng 2 của Lâu đài Huyền Bí (tại khu vực Vườn Nhật Zen Garden). Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những thước phim sống động, chân thực, sắc nét bằng tất cả các giác quan, được tương tác hoàn hảo với các nhân vật trong phim, được bay lượn và chuyển động với từng động tác hoạt cảnh trong phim. Đây sẽ là món quà đặc biệt Sun World Halong Complex dành tặng du khách trong dịp kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi.

Đi vào hoạt động vừa tròn 1 năm, tổ hợp vui chơi, giải trí đẳng cấp Sun World Halong Complex đã trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu phía Bắc, góp phần mang lại động lực tăng trưởng du lịch cho tỉnh Quảng Ninh. Trong 3 tháng đầu năm 2017, Quảng Ninh đón 3,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng trong dịp lễ 30/4 vừa qua, quần thể du lịch giải trí Sun World Halong Complex đã đón tới 80.000 lượt khách, nâng tổng số khách đến Quảng Ninh lên con số 420.000 lượt, tăng hơn 40% so với cùng kỳ.

Liên tục gia tăng thêm trải nghiệm cho du khách, Sun World Halong Complex còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay tại công viên, như Lễ hội Mặt trời mọc, đại nhạc hội Rực rỡ Hạ Long…thu hút đông đảo du khách tham quan. Ngoài tuyến cáp treo Nữ hoàng và vòng quay Mặt trời Sun Wheel đang nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới, Sun World Halong Complex hấp dẫn nhiều đối tượng du khách với khu bảo tàng tượng sáp kỳ thú, khu vui chơi trong nhà dành cho trẻ em, khu Vườn Nhật Zen Garden tái hiện một Nhật Bản thu nhỏ, hệ thống nhà hàng ẩm thực đa dạng, phong phú. Mới đây, công viên chủ đề Dragon Theme Park và công viên nước Typhoon Water Park được vận hành cũng góp phần hoàn thiện hơn cho diện mạo quần thể du lịch này.

Với những dấu ấn và sức bật sau 1 năm, Sun World Halong Complex đang dần hiện thực hóa chiến lược phát triển của chủ đầu tư – Tập đoàn Sun Group, trong việc đón đầu xu thế phát triển của ngành du lịch bằng những sản phẩm du lịch độc đáo, đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.