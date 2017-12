D’. El Dorado: Không gian sống ven hồ, tiện lợi như giữa phố cổ

Không gian sống ven Hồ Tây

Trải qua hàng ngàn năm, Hồ Tây vẫn luôn được coi là biểu tượng của sự hội tụ, lưu giữ dòng khí thịnh vượng, đem lại sự phồn thịnh, sung túc và an lạc cho cư dân sống quanh đây. Đặc biệt là trước tình trạng đô thị hóa và sự quá tải của các khu đô thị ở nội đô, dự án nhà ở ven sông, hướng hồ được coi là nơi an cư mong ước của nhiều người. Đó cũng là lý do thị trường bất động sản ở các khu vực này luôn đắt giá và nhộn nhịp.

Thêm vào đó, nguồn cung tại khu vực Hồ Tây càng ngày càng khan hiếm bởi chính sách tạm dừng phát triển dự án nhà ở mới khu nội đô. Do đó, các dự án có ưu thế tại khu vực vàng sẽ thắng thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này.

“D’. El Dorado chính là một trong số ít dự án tọa lạc ven Hồ Tây sở hữu yếu tố chiến lược, đảm bảo tiềm năng đầu tư cho bất kỳ sản phẩm bất động sản nào. Đó là vị trí đắc địa trong khu vực nội đô, có tiềm năng tăng trưởng về giá trị và nhu cầu thuê mua trong tương lai. Nhờ đó, dự án thu hút cả khách hàng có nhu cầu mua nhà ở và nhà đầu tư", đại diện chủ đầu tư lý giải về sức hút của dự án khi vừa mới ra mắt.

D’. El Dorado chính là một trong số ít dự án tọa lạc ven Hồ Tây sở hữu nhiều yếu tố chiến lược

Có thể thấy, chính tầm nhìn view hồ thoáng rộng cộng hưởng với cảnh quan sinh thái đã giúp D’. El Dorado trở thành nơi điều hòa không khí, xóa tan mệt mỏi, cân bằng áp lực cuộc sống cho cư dân mỗi khi kết thúc ngày làm việc vất vả hay khơi nguồn cảm hứng khi bắt đầu ngày mới.

Tiện ích như giữa phố cổ

Khu vực phố cổ luôn là niềm tự hào của người dân Hà Nội, và nơi đây cũng chính là địa điểm mong ước của rất nhiều cư dân. Tuy nhiên, phố cổ diện tích có hạn, dân số không ngừng tăng, do vậy xu hướng tìm nơi định cư mới rộng thoáng hơn nhưng vẫn đảm bảo tiện ích như phổ cổ là điều không tránh khỏi. Và D’. El Dorado cũng chính là lựa chọn sáng suốt.

Không chỉ sở hữu không gian sống trọn vẹn với những giá trị thiên nhiên vững bền như hồ nước, cây xanh, đường dạo… D’. El Dorado còn có giao thông thuận tiện khi dễ dàng kết nối tới trung tâm Hồ Hoàn Kiếm với nhịp sống đô thị không ngừng nghỉ.

D’. El Dorado có giao thông thuận tiện khi dễ dàng kết nối tới trung tâm Hồ Hoàn Kiếm

Tại đây, cư dân D’. El Dorado có thể tận hưởng những tiện ích đồng bộ và dịch vụ cao cấp. Ngoài tiện ích nội khu nổi bật như bể bơi bốn mùa, trung tâm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp (khu spa, sauna, câu lạc bộ gym, aerobics, yoga), hệ thống mua sắm shophouse,…, D’. El Dorado còn được thụ hưởng các tiện ích ngoại khu như công viên, cây xanh, hồ nước, đền, chùa, trường học quốc tế, bệnh viện… Ngoài ra, dự án còn ghi điểm trong mắt những khách hàng khó tính nhất bởi được đầu tư hệ thống quản lý tòa nhà, hệ thống an ninh 3 lớp bảo vệ, hệ thống quản lý hầm gửi xe thông minh …

Cũng theo phân tích của đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh – Chủ đầu tư của dự án D’. El Dorado thì người mua nhà hiện đại hiện nay đang khắt khe hơn với sản phẩm căn hộ chung cư. Do vậy, chủ đầu tư đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng nhu cầu và mong muốn của khách hàng để tung ra sản phẩm phù hợp với giới trẻ, mang phong cách LIMO (little morden - nhỏ mà hiện đại) đang được ưa chuộng trên thế giới.

Các căn hộ tại D’. El Dorado được thiết kế thông minh, hiện đại, tối ưu trong không gian nhỏ gọn, tiết kiệm tối đa diện tích nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện ích hiện đại, đáp ứng những tiêu chuẩn cao về chất lượng cuộc sống.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hồ Tây từ căn hộ của D’. El Dorado

Tại D’. El Dorado, cư dân có thể thưởng ngoạn cảnh sắc của Hà Nội và đặc biệt là toàn cảnh Hồ Tây từ trên cao. Hệ thống nhà hàng, quán cafe và shophouse mang đến cuộc sống thuận tiện, giúp D’. El Dorado trở thành trung tâm vui chơi giải trí, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các dân cư ngay tại ngưỡng cửa mà không phải di chuyển đi đâu xa.

Sống tại dự án có vị trí “một bước chạm Hồ Tây - D’. El Dorado”, khách hàng sẽ được sở hữu không gian hướng hồ tuyệt đẹp cùng hệ thống dịch vụ - tiện ích thuận tiện và đa dạng, như sống tại trung tâm phố cổ Hà Nội.