Hot girl bán bánh mướt khiến anh em xếp hàng xin làm rể xứ Nghệ

Trên mạng xã hội, vẫn tồn tại kiểu con gái "cực phẩm", không ăn mặc hở hang, cũng chẳng có những phát ngôn gây sốc để tạo điểm phốt nhưng vẫn nổi tiếng rần rần. Đơn cử như trường hợp của h ot girl bán bánh mướt xứ Nghệ mới đây. Cô gái xứ Nghệ xinh đẹp trên được nhiều người chú ý tới thông qua clip quay lén. Trong đoạn clip, ghi lại cảnh một cô nàng xinh đẹp từ khuôn mặt cho đến hình thể, ngồi cạnh nồi tráng bánh mướt, đôi tay nhịp nhàng cuộn từng lớp bánh vô cùng chuyên nghiệp Theo tìm hiểu của dân mạng, hot girl tráng bánh nói trên có tên Nguyễn Thị Kim Khánh, 20 tuổi hiện đang sinh sống và học tập tại TP Vinh - Nghệ An. Ngắm nhìn nhan sắc của Kim Khánh, không ít dân mạng đã phải hết lời khen ngợi vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu và sự khéo léo thành thục các công đoạn làm bánh mướt, một món ăn dân dã của người Nghệ An. Tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của gia đình Kim Khánh, cô nàng này có 5 anh chị em và việc làm bánh mướt là công việc hàng ngày của cô, chứ không phải là diễn xuất hay cố ý câu like để bán hàng online như một số người đồn đoán. Chia sẻ trên cổng thông tin điện tử Sông Lam Plus Kim Khánh nói: "Quán bánh mướt ở dưới chân cầu vượt, quán này mẹ em đã bán suốt 30 năm, từ thời chưa lấy bố. Mỗi sáng sớm, em đều ra phụ mẹ bán tới 9h sáng, sau đó mới đi làm công việc của mình ở TP Vinh. Bản thân em thực sự rất bất ngờ, khi thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên trang page Nghệ An và được mọi người dành những lời khen động viên". Tự tin với nhan sắc của mình, Kim Khánh đã đăng ký tham gia cuộc thi nhan sắc Hoa Hậu Biển Việt Nam Toàn Cầu năm 2018. Ngoài giờ đi học và giúp phụ việc gia đình, Kim Khánh còn là người mẫu cho một số cửa hàng thời trang tại TP Vinh. Dù xuất hiện trong bất kì gu thời trang nào từ lịch sự cho đến những bộ đồ ở nhà, Kim Khánh đều vô cùng xinh đẹp và khiến không ít cánh mày râu phải xuyến xao. Cùng ngắm nhìn một số khoảnh khắc đời thường được lấy trên trang cá nhân của Kim Khánh - hot girl bán bánh mướt xứ Nghệ nổi tiếng rần rần trên mạng xã hội thời gian qua. Mời quý độc giả xem clip Hot girl bánh mướt ở cầu vượt Quán Bánh TP Vinh - Nguồn: Sông Lam Plus

