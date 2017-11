Hot girl Nghệ An siêu nổi bật trong cuốn kỉ yếu ra trường

Hoàng Thị Minh Trang là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng với vai trò người mẫu ảnh trong nhóm những người yêu thích chụp ảnh tại Hà Nội. Cô bạn này mới đây tiếp tục gây ấn tượng bằng những bức ảnh xinh đẹp trong cuốn kỉ yếu ngày ra trường của mình. Hoàng Thị Minh Trang (sinh năm 1996), hiện là sinh viên năm cuối ngành Quản trị doanh nghiệp, Đại học Điện lực Hà Nội. Cô bạn 9X này quê ở Nghệ An và có sở thích là hát, du lịch, thể thao và chụp ảnh. Trước khi được mọi người biết tới rộng rãi, nữ sinh Nghệ An trên từng đoạt Giải Tài năng Hoa khôi sinh viên Hà Nội, Hoa khôi Đại sứ thương hiệu mỹ phẩm và sau này được bình chọn là nữ CĐV xinh đẹp bậc nhất của CLB SLNA tại Hà Nội. Minh Trang cao 1m62, số đo ba vòng lần lượt là 86-64-88. Với thân hình thon gọn cùng gương mặt ưa nhìn, nữ sinh 9X Nghệ An này dễ dàng chinh phục cộng đồng mạng qua những bức ảnh của mình. Mới đây, Minh Trang đã thực hiện bộ ảnh kỷ yếu chung cùng với cả lớp. Với bộ ảnh này, nữ sinh Nghệ An này muốn lưu lại những hình ảnh đẹp nhất của quãng thời gian sinh viên. Chia sẻ về quãng thời gian sinh viên của mình, Minh Trang chia sẻ rằng ngoài việc học, cô bạn này còn tranh thủ tích lũy kinh nghiệm và kiếm thêm được chút tiền để trang trải cuộc sống bằng rất nhiều nghề như người mẫu ảnh cho đến kinh doanh. Năng động và rất "máu" trong việc kinh doanh, Minh Trang đã có những bước đi đầu tiên thành công. Hiện tại, cô bạn này cũng đã có một cửa hàng thời trang mang tên chính mình tại quê nhà. Minh Trang ước mơ trở thành một nữ doanh nhân thành đạt trong tương lai và cô bạn này bắt đầu bằng những bước đi trên chính đôi chân và sự hiểu biết của mình. Những bức ảnh của nữ sinh Nghệ An - Hoàng Thị Minh Trang cho bộ ảnh cuốn kỉ yếu ngày ra trường là tác phẩm do nhiếp ảnh gia Lê Xuân Bách thực hiện.

