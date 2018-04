Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Vì sao Barca, M.U cho Smalling ra đi

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Mirror, Chelsea đã chính thức nhập cuộc chiêu mộ Alderweireld, trung vệ của Tottenham được MU và Barca theo đuổi. Ảnh: Mirror Chuyển nhượng bóng đá từ Don Balon, cùng với M.U, Barca thì Chelsea là cái tên tiếp theo muốn có chữ kí của Antoine Griezmann và số tiền đưa ra là 100 triệu euro. Ảnh: Don BalonChuyển nhượng cầu thủ từ AS, sau khi được Real Madrid cam kết mua Marquinhos, Ronaldo lại yêu cầu thêm Robert Lewandowski và Eden Hazard. Ảnh: AS Mourinho gia hạn hợp đồng đến 2020, ông chủ nhà Glazer cũng bật đèn xanh chi 200 triệu bảng cho HLV người Bồ tăng cường lực lượng. Tin từ Mirror, M.U sẵn sàng bán Anthony Martial cho Juventus hoặc PSG, nhằm gom tiền đầu tư vào thương vụ Gareth Bale. Ảnh: Mirror Tờ Times cho hay, lãnh đạo Chelsea đang có niềm mong mỏi HLV Antonio Conte sớm được PSG rước về để họ tránh được một khoản bồi thường lớn. Ảnh: Times Theo tờ The Times, HLV Jose Mourinho đang muốn củng cố hàng phòng ngự ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này bằng hai cái tên đó là Umtiti và Sandro. Ảnh: The Times Arsenal và West Ham đang nỗ lực để thuyết phục M.U nhượng lại hai thủ thành Dean Henderson và Sam Johnstone trong kì chuyển nhượng mùa Hè. M.U sẽ xem xét lời đề nghị của Everton cho trung vệ Chris Smalling nếu Quỷ đỏ chiêu mộ thành công Samuel Umtiti từ Barcelona. Ronaldo được cho rằng đã kiến nghị Real Madrid danh sách 7 cái tên cần phải bán ngay trong đó có Isco và Navas. Mời quý độc giả xem clip Chris Smalling - Manchester United - Defensive Skills - Nguồn: MUFC.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Mirror, Chelsea đã chính thức nhập cuộc chiêu mộ Alderweireld, trung vệ của Tottenham được MU và Barca theo đuổi. Ảnh: Mirror Chuyển nhượng bóng đá từ Don Balon, cùng với M.U, Barca thì Chelsea là cái tên tiếp theo muốn có chữ kí của Antoine Griezmann và số tiền đưa ra là 100 triệu euro. Ảnh: Don Balon Chuyển nhượng cầu thủ từ AS, sau khi được Real Madrid cam kết mua Marquinhos, Ronaldo lại yêu cầu thêm Robert Lewandowski và Eden Hazard. Ảnh: AS Mourinho gia hạn hợp đồng đến 2020, ông chủ nhà Glazer cũng bật đèn xanh chi 200 triệu bảng cho HLV người Bồ tăng cường lực lượng. Tin từ Mirror, M.U sẵn sàng bán Anthony Martial cho Juventus hoặc PSG, nhằm gom tiền đầu tư vào thương vụ Gareth Bale. Ảnh: Mirror Tờ Times cho hay, lãnh đạo Chelsea đang có niềm mong mỏi HLV Antonio Conte sớm được PSG rước về để họ tránh được một khoản bồi thường lớn. Ảnh: Times Theo tờ The Times, HLV Jose Mourinho đang muốn củng cố hàng phòng ngự ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này bằng hai cái tên đó là Umtiti và Sandro. Ảnh: The Times Arsenal và West Ham đang nỗ lực để thuyết phục M.U nhượng lại hai thủ thành Dean Henderson và Sam Johnstone trong kì chuyển nhượng mùa Hè. M.U sẽ xem xét lời đề nghị của Everton cho trung vệ Chris Smalling nếu Quỷ đỏ chiêu mộ thành công Samuel Umtiti từ Barcelona. Ronaldo được cho rằng đã kiến nghị Real Madrid danh sách 7 cái tên cần phải bán ngay trong đó có Isco và Navas. Mời quý độc giả xem clip Chris Smalling - Manchester United - Defensive Skills - Nguồn: MUFC.