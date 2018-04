Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U tính chơi trò đổi người với Real

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Don Balon, M.U đang cân nhắc sử dụng Pogba để trao đổi với Real Madrid lấy Isco. Ảnh: Don Balon Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, Real đã thẳng thừng từ chối M.U thương vụ James Rodriguez dù đưa ra bất cứ giá nào. Ảnh: The Sun Chuyển nhượng cầu thủ từ Marca, Real vẫn âm thầm theo đuổi Paulo Dybala, bên cạnh một số mục tiêu như Neymar, Lewandowski hay Harry Kane. Ảnh: Marca Sau M.U, Arsenal và một số đội bóng lớn khác của châu Âu, Man City đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Julian Weigl. Nguồn tin từ Mirror cho hay, M.U và Chelsea đấu đá nhau quyết liệt để có "siêu trung vệ" Toby Alderweireld dù Tottenham làm mọi cách ngăn cản. Ảnh: Mirror Nguồn tin từ Don Balon cho hay, dù Benzema nhận được sự quan tâm từ phía Arsenal và Liverpool, trong khi đó Real gật đầu muốn bán. Ảnh: Don Balon Thủ thành Sam Johnstone đang gây ấn tượng tốt trong quãng thời gian cho mượn ở Aston Villa. Bởi vậy, phía West Ham muốn chiêu mộ anh thay cho Joe Hart. Có nhiều thông tin, Shaw kiểu gì cũng phải "bật bãi" vào cuối mùa nhưng phát biểu trước trận MU vs Swansea, Mourinho tỉnh queo rằng, ông chẳng có vấn đề gì với Luke Shaw. De Ligt và Kluivert đều không mặn mà với đề nghị từ MU. Những rắc rối trong nội bộ Quỷ đỏ là yếu tố khiến cả hai ngôi sao trẻ này không sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu đến Manchester. Jorginho nhiều khả năng sẽ rời Napoli trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Nhưng đó không phải là M.U mà là Man City. Mời quý độc giả xem clip Isco 2018 Magic Skills, Goals, Assist - Nguồn: Youtube.

