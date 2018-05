Các hot teen Việt làm gì trong kì nghỉ lễ dài ngày

Kì nghỉ lễ dài là dịp thích hợp để các cặp đôi tranh thủ đi du lịch. Cặp đôi hot teen Việt là Phở Đặc Biệt và Sun HT cũng không phải ngoại lệ khi họ tận hưởng ngày nghỉ tại Bangkok. Do người ở Sài Gòn người ở Hà Nội nên cặp hot teen Việt Phở Đặc Biệt và Sun HT đã phải bay một mình rồi gặp nhau tại Thái Lan. Salim có lẽ là người éo le nhất mùa lễ hội này khi cô nàng này vừa nhổ răng khôn vào ngày ngày 29/4. Thế nên, cô nàng liên tục đăng một loạt story đồ ăn kèm caption dở khóc dở cười vì bao nhiêu món ngon bày ra trước mắt mà không được đụng vào. Dù ăn uống khó khăn nhưng hot girl Salim vẫn chăm chỉ đăng ảnh khoe dáng ở hồ bơi. Phương Ly thì đang tranh thủ mấy ngày không phải chạy show để sang Thái ăn chơi, mua sắm. Nhìn loạt ảnh đồ ăn mà Phương Ly đăng lên khiến dân tình ở nhà muốn xỉu vì thèm. Vlogger HuyMe đang tận hưởng chuyến đi chơi xa của mình tại Las Vegas, Mỹ. Anh chàng hot teen Việt này liên tục đăng tải những bức ảnh check-in tại Mỹ khiến nhiều người phát thèm và muốn một lần được đặt chân tới đây. Hà Trúc thì lại khiến dân tình ghen tị đỏ mắt khi check-in ở thành phố Tokyo, Nhật Bản. Cô nàng Hà Trúc tranh thủ pose dáng tại một góc xanh mát của thành phố Tokyo. Không đi chơi xa, lễ này, cô nàng Khánh Linh The Face chỉ lượn lờ phố phường rồi tranh thủ làm bộ ảnh streetstyle để đăng Instagram. Ngay sau khi những bức ảnh được "lên sóng" Khánh Linh The Face nhận được vô vàn những lời khen từ fan hâm mộ và cộng đồng mạng nhờ thần thái không thể chê vào đâu được. Mời quý độc giả xem clip Top 5 Hot Muvik Nổi Tiếng Nhất Cái Quả Đất Việt Nam - Nguồn: Youtube

