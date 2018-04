Cặp hot teen nào chơi thân với nhau khiến fan ngưỡng mộ?

Dân mạng mới đây tỏ ra thích thú trước tình bạn của "đôi đũa lệch" Trang Hý - Kiều Trinh Xíu. Kiều Trinh Xíu (Nguyễn Hoàng Kiều Trinh, 24 tuổi) là hot girl Sài thành nổi tiếng với gương mặt xinh xắn và vóc dáng thon gọn. Trái ngược với Trang Hý (Lê Ngọc Minh Trang, 21 tuổi) là cô nàng khá "ngổ ngáo", giờ trở thành "hiện tượng cover" độc, lạ của giới trẻ. Trang Hý ghi dấu ấn bởi đôi mắt hí, sự ngộ nghĩnh không giống ai. Những clip cover được bóp méo giọng nhằm chọc cười người xem của 9X luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Kỳ Duyên - Hà Lade đều sở hữu chiều cao cùng vóc dáng chuẩn với cách phối đồ thời thượng. Ảnh: FBNV

Beauty blogger đình đám Chloe Nguyễn và An Phương. Chloe Nguyễn . Ảnh: FBNV.

Cặp beauty blogger Sài Thành thân thiết như chị em trong nhà. Ảnh:FBNV

Đầu năm nay, cả hai cùng đàn chị Diệp Lâm Anh có chuyến du lịch Hàn Quốc với nhau. Mỗi ngày, họ đều đăng ảnh chụp chung khiến fan thích thú. Kỳ Duyên - Hà Lade đều sở hữu chiều cao cùng vóc dáng chuẩn với cách phối đồ thời thượng. Nhiều người hâm mộ còn đưa ra nhận xét họ ngày càng giống nhau từ đường nét trên gương mặt, make up đến cách tạo dáng.Cuối cùng là tình bạn đẹp giữa hai beauty blogger đình đám Chloe Nguyễn và An Phương. Chloe Nguyễn (Nguyễn Cao Quỳnh Anh, 21 tuổi) là 9X Sài thành nổi tiếng có cuộc sống sang chảnh và cách nói chuyện tự nhiên trong các vlog về làm đẹp. An Phương (Trương An Phương, 25 tuổi) ghi dấu ấn là cô nàng luôn tràn đầy năng lượng, hoạt ngôn và dễ gần. Cả hai đều sở hữu lượng theo dõi lớn trên trang cá nhân.Cặp beauty blogger Sài thành thường xuyên đăng tải ảnh thân thiết. Cùng công việc, song họ không những không tỏ ra cạnh tranh mà còn luôn giúp đỡ nhau. Những dòng chia sẻ của Chloe Nguyễn trên Instagram cho thấy An Phương như chị em trong nhà của cô. Tình bạn chân thật giữa hai cô nàng khiến fan ngưỡng mộ.