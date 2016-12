8 "soái ca" cảnh sát điển trai đa tài hút hồn phái nữ

Sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, điển trai, " soái ca" cảnh sát giao thông Thái Bá Nam luôn hút sự chú ý của dân mạng sau khi chia sẻ những hình ảnh, video lên diễn đàn mạng. Thái Bá Nam khiến mọi người chú ý nhiều hơn khi khoác trên mình bộ cảnh phục công an. Nam hiện đang công tác tại phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội và đến nay đã có 6 năm trong nghề. Thái Bá Nam tốt nghiệp chuyên ngành Cảnh sát giao thông, trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 1. Nam chia sẻ đã có người yêu. Tuy công việc khác nhau nhưng cả hai luôn quan tâm, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Chàng cảnh sát trẻ luôn cố gắng tận tụy vì công việc, cống hiến hết mình cho xã hội. Nam sinh cảnh sát điển trai, tài năng Trần Thế Anh (học viên chuyên ngành Cảnh sát đường thủy nội địa, Học viện Cảnh sát nhân dân) vừa sở hữu vẻ ngoài điển trai vừa sở hữu bảng thành tích học tập xuất sắc. Không chỉ sở hữu thân hình chuẩn với chiều cao 1,82m, Thế Anh còn gây ấn tượng bởi làn da trắng và nụ cười duyên với chiếc răng khểnh. Nam cảnh sát tương lai luôn nhận được tình cảm yêu mến từ thầy cô, bạn bè và được mọi người gọi với biệt danh là "Đậu". Nổi tiếng là một nam sinh năng động, chàng trai này còn có rất nhiều tài lẻ như ca hát, nhảy. Thế Anh luôn được mọi người yêu quý bởi sự hài hước, vui tính. Không chỉ là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ tình nguyện Học viện Cảnh sát nhân dân, nam sinh điển trai này còn là một trong những tình nguyện viên tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Thế Anh mong muốn khi ra trường sẽ vận dụng tốt những kiến thức đã học vào thực tiễn và có cơ hội theo đuổi các bậc học cao hơn. Chàng trai sẽ cố gắng hết mình để trở thành một chiến sỹ công an nhân dân giỏi, nhiệt huyết. Trần Trung Hiếu từng “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội vì sở hữu khuôn mặt cực điển trai, thư sinh. Đó là lý do cậu được cư dân mạng ưu ái tặng danh hiệu “hot boy cảnh sát”. Ngoài công việc học tập, sở thích của Trung Hiếu là chơi thể thao và tham gia các hoạt động xã hội. Cậu còn thường xuyên góp mặt trong các hoạt động từ thiện. Không chỉ có thành tích học tập tốt, chàng trai này còn được xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí, nội san ngành nhờ ngoại hình lý tưởng. Sở hữu vẻ ngoài cực kỳ điển trai, “hot boy cảnh sát” Trần Trung Hiếu nhanh chóng trở thành một trong những chàng trai khiến bao cô gái mê mẩn. Hiếu chia sẻ sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để hoàn thiện bản thân, cố gắng xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Ngoài ra, chàng trai sẽ tích cực hơn trong các hoạt động xã hội giúp đỡ cộng đồng. Hot boy Bế Tuấn Kiệt luôn thu hút sự quan tâm của dân mạng bởi vẻ ngoài điển trai không thua kém các tài tử Hàn Quốc. Tuấn Kiệt sinh năm 1994, đến từ Lạng Sơn. Cậu từng là cựu học viên chuyên ngành Cảnh sát giao thông, Học viện Cảnh sát nhân dân. Chàng trai nổi tiếng với nhiều tài lẻ. Cậu luôn tham gia tích cực hoạt động của trường lớp và ngoài xã hội Ngoài học tập, Tuấn Kiệt còn dành thời gian chụp ảnh. Cậu bạn mơ ước trở thành chiến sỹ Cảnh sát giao thông giỏi, nhiệt huyết, được dân tin tưởng và yêu quý. Trần Hoàng Nhật từng gây xôn xao với hình ảnh người chiến sĩ công an ngồi bên xấp bánh chưng xanh. Ngay sau khi bức ảnh này được chia sẻ và lan truyền, Hoàng Nhật đã ngay lập tức gây ấn tượng bởi khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười cuốn hút, danh tính của anh chàng cũng được cư dân mạng tích cực “truy lùng”. Được biết, Hoàng Nhật theo học chuyên ngành Kinh tế, Học viện Cảnh sát nhân dân. Nam cảnh sát Nguyễn Thanh Quang (1990) được bạn bè gọi với biệt danh là Quang Uno. Chàng trai hiện đang công tác tại Đội điều tra và hình sự, Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng và đến nay đã có 5 năm trong nghề. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, nam cảnh sát Quang Uno khiến nhiều người quan tâm hơn khi khoác trên mình bộ quân phục công an. Từ nhỏ, Quang đã thích được làm cảnh sát và mơ ước sau này khoác trên mình bộ cảnh phục nên đã chọn và thi vào trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I. Cậu cũng từng mơ ước trở thành một kiến trúc sư giỏi nhưng vì không đủ tự tin nên đã từ bỏ.Quang Uno có sở trường là vẽ và thiết kế. Cậu cũng từng giành nhiều giải thưởng về mỹ thuật. Chàng trai này dự định sẽ tự thiết kế kiến trúc cho ngôi nhà tương lai của mình. Hiện tại, Quang đang là chủ một cửa hàng kinh doanh quần áo nam. Quang Uno còn được biết đến với vai trò là một người mẫu ảnh nổi tiếng của đất Cảng nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai như ngôi sao điện ảnh. Clip cover ca khúc "Như phút ban đầu" của nam sinh cảnh sát đã khiến fanpage ca sỹ Noo Phước Thịnh chia sẻ và khen ngợi trên trang cá nhân. Theo đó, nam sinh đã khoe được chất giọng cao, ngọt ngào khiến cộng đồng mạng "mê tít". Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip đã nhân được nhiều lượt thích (like) và chia sẻ. Được biết, nhân vật chính trong clip này là Lê Trần Bảo Trung, sinh năm 1996, quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Hiện tại, nam sinh này đang học năm 2, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông, trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân nhân. Ngay sau khi clip được chia sẻ lên các trang mạng, Trung đã nhận được rất nhiều lời mời kết bạn. Trước đó, nam sinh này không học qua trường lớp đào tạo thanh nhạc nào. Hiện tại, cậu đang tập guitar để có thể vừa hát vừa đánh đàn. Đa số các bình luận khen ngợi giọng hát ấm áp của chàng công an trẻ tuổi. Nam Cảnh sát hình sự Đào Ngọc Minh Long từng học Trung cấp Cảnh sát vũ trang (T45), hiện anh bạn đang công tác trong Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội. Chàng cảnh sát trẻ có sở thích chơi cầu lông hoặc lên mạng đọc báo cập nhật thông tin phục vụ cho công việc của mình. Ngoài thời gian dành cho công việc, gia đình, những lúc rảnh rỗi cậu chơi cầu lông để giải tỏa tâm trạng. Công việc của Long luôn đối mặt với hiểm nguy trong các vụ án giết người, cướp của, đánh nhau, ngăn chặn những tên tội phạm nguy hiểm. Sở hữu vẻ ngoài điển trai như sao Hàn, Minh Long luôn hút sự chú ý của dân mạng sau hàng loạt bức ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân facebook. Khi được chú ý trên mạng xã hội Long thấy rất vui. Long mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa trong công việc để góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc.

