Top 4 con giáp tiền tràn ngập két trong tháng 9/2017

Tuổi Ngọ: Ngũ hành tuổi Ngọ thuộc Hỏa và trong tháng 9 sẽ gặp phải Kim Vận. Đối với con giáp này, Kim là gốc rễ của Tài Tinh. Trong tháng 9/2017, người tuổi Ngọ sẽ gặp may mắn về tiền bạc, tài lộ không ngừng mở rộng, các cơ hội phát tài liên tiếp xuất hiện. Ngoài ra vì là người coi trọng sự nghiệp, hết lòng vì công việc nên sẽ thu được những thành tựu trong công việc chính vì vậy các khoản lương, thưởng sẽ tăng mạnh trong tháng 9. Tuổi Tý: Bước vào tháng 9, người tuổi Tý sẽ có những biểu hiện xuất sắc. Vì ngũ hành thuộc Hỏa, lại thêm Kim Vận là nguyên thần của con giáp này nên sự kết hợp này sẽ mang lại một tài vận vượng phát rực rỡ. Người tuổi Tý là người trọng tình nghĩa, thường được quý nhân ra tay giúp đỡ, đem đến rất nhiều cơ hôi có lợi cho sự nghiệp tài vận. Vốn là người thông minh, biết cách tận dụng các cơ hội tốt xung quanh mình nên con giáp này sẽ trở nên giàu có trong thời gian tới. Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu luôn luôn cố gắng, dốc sức dốc lòng vì công việc, và cũng tạo dựng được mối quan hệ xã hội rộng rãi. Bước vào tháng 9, do được cát tinh phù trợ nên con giáp này sẽ có cơ hội tăng thêm thu nhập. Có thể nói đây là thời điểm vàng để người tuổi Sửu gia tăng tích lũy của mình. Tuổi Dậu: Tháng 9 là tháng đầy niềm vui của người tuổi Dậu. Khi vận thế khởi sắc đồng nghĩa với việc công việc tiến triển khả quan do đó thu nhập cũng cải thiện đáng kể. Ngoài ra, người tuổi Dậu sẽ có thêm một khoản tiền không nhỏ từ nguồn thu phụ bên ngoài. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

