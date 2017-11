Phượng tím ở Australia bừng nở hút hồn du khách

Những ngày này, hoa jacaranda ( phượng tím) đang nở rộ ở Sydney, Australia. Nhiều khách du lịch đổ xô đến các đường phố có loài hoa này để chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Giao thông ở phố McDougall ở khu Kiribili, Sydney bị tắc nghẽn khi khách du lịch đến từ châu Á tới chụp ảnh dưới những cây jacaranda. "Họ đứng giữa đường, khó có thể lái xe mà không va chạm. Chúng tôi thích và hiểu nhưng không muốn khách du lịch bị thương", Jillian Christie, người đứng đầu khu vực Milson Precinct, Sydney nói. Tháng 10 và tháng 11 hàng năm, các vùng ngoại ô phía bắc Sydney ngập trong sắc màu của hoa phượng tím bung nở khi xuân về, thu hút khách du lịch và các gia đình đến chụp ảnh. Mặc dù, sắc đẹp của phượng tím Australia hấp dẫn với một số người nhưng những bông hoa rơi xuống sân và ôtô gây không ít phiền toái cho các cư dân. Jacaranda (phượng tím) có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Cuba, Jamaica và Bahamas. Tại Sydney, các khu vực có hoa phượng tím đẹp là North Shore, Inner Sydney, Sydney City.... North Shore: Khu vực Lavender Bay, Greenwich, Waverton, Hunters Hill. Woolwich, Logueville và Wollstonecraft ở North Shore là những nơi có phượng tím nở đẹp. Bạn có thể tổ chức đi picnic đến các địa điểm này, ngồi ăn uống dưới tán phượng tím. Khu ngoại ô phía đông Sydney: Các khu vực Paddington, Woolahara, Double Bay có phượng tím nở rộ từ tháng 10 đến tháng 11. Trong đó, phố Oxford, Five Ways ở khu Paddington là địa điểm tuyệt vời để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phượng tím. Khu Sydney City: Bạn có thể đi bộ từ vườn Bách Thảo Hoàng Gia, qua Circular Quay và The Rocks để ngắm các cây phượng tím, chụp ảnh ở các công trình nổi tiếng như cầu cảng Sydney, nhà hát Sydney... Inner Sydney: Du khách nên ghé thăm cây phượng tím khổng lồ ở Đại học Sydney. Đây là một trong những cây phượng tím nổi tiếng nhất ở thành phố này. Các khu ngoại ô như Glebe, Camperdown, Erkinseville cũng là những nơi rất đáng để ghé qua. Grafton: Nằm dọc theo sông Clarence ở bắc New South Wales, thị trấn Grafton có 6.500 cây phượng tím là nơi tổ chức Lễ hội hoa jacaranda diễn ra từ 31/10 - 7/11.

