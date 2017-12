Dân mạng thích thú với cảnh đẹp ấn tượng của "Sahara Việt Nam"

Bàu Trắng là địa điểm từng xuất hiện trong rất nhiều MV ca nhạc đình đám Việt Nam. Với cảnh sắc cực đẹp, con đường ven biển này được dân phượt mệnh danh là " Sahara Việt Nam" và rất nhiều những bức ảnh sống ảo cũng được chụp tại đây. Bàu Trắng là một hồ nước ngọt nằm cách xa thành phố Phan Thiết khoảng 62km về hướng Đông Bắc. Hồ tọa lạc tại thôn thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình. Bàu Trắng còn giữ riêng cho mình một nét đẹp hoang sơ của vùng hoang mạc khiến ai đã từng một lần nhìn thấy đều cảm thấy nao lòng. Tới Bàu Trắng bạn sẽ phải vượt qua một con đường được ví như "đại lộ Tây", vào những ngày nắng nóng thì quả là một thử thách khá lớn. Nhưng vượt qua gian nan bạn sẽ được đền đáp xứng đáng với quang cảnh cực đẹp hòa quyện giữa mặt nước và mây trời. Con đường nhựa sạch bóng uốn lượn, hai bên đường là triền cát trắng xóa như cảnh tượng trong giấc mơ nơi thiên đàng chẳng kém cạnh những xa lộ từng xuất hiện trong phim Mỹ. Trên con đường dẫn tới Bàu Trắng, thi thoảng bạn sẽ nhìn thấy những cụm cỏ lơ thơ, một vài cái cây xanh nhưng khá “lùn”, chính điều đó lại làm nên chất riêng của nơi đây, góp phần khiến cảnh quan trông giống như sa mạc Sahara. Những cái nắng chói chang trên những đồi cát khiến người lữ khách mới nhìn thôi đã cảm thấy phải chùn chân. Thế nhưng vượt qua hành trình ấy là một đích đến vô cùng ngọt ngào, một hồ nước trong veo, bình lặng in bóng trời mây. Bàu Trắng được chia cắt thành hai phần bởi một ngọn đồi cát chắn ngang. Người dân quanh vùng thường gọi là hồ Bàu Ông và Bàu Bà. Bàu Bà có diện tích rộng hơn và được trồng khá nhiều sen, mùa sen nở rộ khung cảnh rất nên thơ trữ tình. Còn với Bàu Ông có độ sâu lớn hơn, nước trong xanh màu ngọc bích. Sẽ thật tuyệt nếu bạn thử tham gia thú vui chèo thuyền trên hồ, ngắm non nước hữu tình. Đến đồi cát Bàu Trắng bạn sẽ được thử đua xe Jeep trên những triền cát bất tận. Đầu đội những chiếc mũ cao bồi, rồ ga phóng như bay cảm giác thật tự do, phóng khoáng. Ảnh trong bài: Ivivu. Mời quý độc giả xem clip Đường Bàu Trắng - Phan Rí Cửa - con đường đẹp nhất Việt Nam nhìn từ máy bay - Nguồn: Amazing New Life

