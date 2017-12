5 điểm du lịch gần Hà Nội cực hot dịp Tết Dương lịch

Đồng Cao (Bắc Giang): Nằm cách Hà Nội khoảng 160 km, khu cắm trại nổi tiếng này thu hút được nhiều bạn trẻ nhờ khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt, gồm những trảng cỏ và đá núi nhấp nhô. Các nhóm bạn có thể cắm trại qua đêm ở đây, nướng thịt và đón năm mới trong không khí trong lành. Ảnh: Haruka. Mai Châu (Hòa Bình): Chỉ cách thủ đô 120 km, Mai Châu là điểm đến lý tưởng cho các gia đình. Ngoài cảnh sắc núi rừng tuyệt đẹp, du khách còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa địa phương, ghé thăm các làng bản và thưởng thức nhiều món đặc sản. Mai Châu còn có nhiều sản phẩm thủ công tinh xảo thích hợp làm quà lưu niệm để bạn tặng cho bạn bè, người thân. Ảnh: Vietnamtips/Wordpress. Tràng An (Ninh Bình): Tràng An nổi tiếng với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, và càng được nhiều người biết đến hơn sau khi xuất hiện trong phim bom tấn King Kong của Hollywood. Từ Hà Nội đến Tràng An chỉ khoảng hơn 100 km, du khách có thể đi lại trong ngày hoặc nghỉ tại đây một đêm và tham quan thêm các danh thắng như chùa Bái Đính, Tam Cốc - Bích Động. Ảnh: Zing. Hạ Long (Quảng Ninh): Với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và nhiều hang động lộng lẫy, từ lâu vịnh Hạ Long đã là điểm đến được yêu thích. Từ Hà Nội, du khách có thể đến đây tham quan, thưởng thức hải sản và ngủ đêm trên vịnh. Hôm sau, bạn có thể thử những hoạt động thú vị như chèo thuyền kayak, thăm làng chài... Ảnh: Lonely Planet. Đồng Mô (Sơn Tây): Đây là khu du lịch chỉ cách Hà Nội 40 km, với chi phí khá rẻ, phù hợp với các nhóm bạn trẻ hoặc gia đình. Ngoài khu cắm trại với nhiều trò chơi, bạn còn có thể ghé thăm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam ngay gần đó. Ảnh: Son Tinh Camp. Mời quý độc giả xem video Tết Dương lịch 2018 được nghỉ mấy ngày? - Nguồn: Đọc báo giùm bạn

Đồng Cao (Bắc Giang): Nằm cách Hà Nội khoảng 160 km, khu cắm trại nổi tiếng này thu hút được nhiều bạn trẻ nhờ khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt, gồm những trảng cỏ và đá núi nhấp nhô. Các nhóm bạn có thể cắm trại qua đêm ở đây, nướng thịt và đón năm mới trong không khí trong lành. Ảnh: Haruka. Mai Châu (Hòa Bình): Chỉ cách thủ đô 120 km, Mai Châu là điểm đến lý tưởng cho các gia đình. Ngoài cảnh sắc núi rừng tuyệt đẹp, du khách còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa địa phương, ghé thăm các làng bản và thưởng thức nhiều món đặc sản. Mai Châu còn có nhiều sản phẩm thủ công tinh xảo thích hợp làm quà lưu niệm để bạn tặng cho bạn bè, người thân. Ảnh: Vietnamtips/Wordpress. Tràng An (Ninh Bình): Tràng An nổi tiếng với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, và càng được nhiều người biết đến hơn sau khi xuất hiện trong phim bom tấn King Kong của Hollywood. Từ Hà Nội đến Tràng An chỉ khoảng hơn 100 km, du khách có thể đi lại trong ngày hoặc nghỉ tại đây một đêm và tham quan thêm các danh thắng như chùa Bái Đính, Tam Cốc - Bích Động. Ảnh: Zing. Hạ Long (Quảng Ninh): Với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và nhiều hang động lộng lẫy, từ lâu vịnh Hạ Long đã là điểm đến được yêu thích. Từ Hà Nội, du khách có thể đến đây tham quan, thưởng thức hải sản và ngủ đêm trên vịnh. Hôm sau, bạn có thể thử những hoạt động thú vị như chèo thuyền kayak, thăm làng chài... Ảnh: Lonely Planet. Đồng Mô (Sơn Tây): Đây là khu du lịch chỉ cách Hà Nội 40 km, với chi phí khá rẻ, phù hợp với các nhóm bạn trẻ hoặc gia đình. Ngoài khu cắm trại với nhiều trò chơi, bạn còn có thể ghé thăm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam ngay gần đó. Ảnh: Son Tinh Camp. Mời quý độc giả xem video Tết Dương lịch 2018 được nghỉ mấy ngày? - Nguồn: Đọc báo giùm bạn