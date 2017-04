5 món ăn từ lưỡi động vật ngon hết chỗ nói

1. Lưỡi vịt nướng sa tế. Món ăn với nguyên liệu gồm lưỡi vịt, sa tế, hành lá, đường, súp, tương ớt, súp vừng. Lưỡi vịt làm sạch, ướp hạt nêm, đường, tương ớt và sa tế. Quạt bếp than nóng, nướng vàng lưỡi vịt. Ảnh: Viway. Khi nướng, bạn dùng cọ phết chút dầu vừng để lưỡi mềm. Vừng cho vào chảo rang vàng. Lưỡi vịt chín, cho ra đĩa, rắc vừng, cho hành lá tước sợi lên. Món ăn từ lưỡi vịt có vị ngọt, thơm ngậy và béo, ăn với cơm cũng rất ngon mà nhậu lại càng tuyệt vời. Ảnh: Haisandaiduongxanh. 2. Lưỡi vịt rang muối. Chuẩn bị lưỡi vịt đã làm sạch, hành băm nhỏ, gừng thái sợi, ớt bột, hồi, đinh hương, thảo quả, quế, muối mắm, tiêu, đường. Cho hồi, đinh hương, thảo quả, quế vào chảo rang thơm. Cho vào một túi vải sạch, cột lại. Thả vào nồi nước, nấu khoảng 10 phút, nêm nước mắm, muối, đường, hắc xì dầu. Ảnh: Vitomsau. Cho lưỡi vịt vào luộc cùng nước trên khoảng 15 phút và vớt ra để ráo. Xào củ hành thơm, cho lưỡi vịt vào rang khoảng 2 phút. Lưỡi vịt săn lại là được, nêm muối vừa ăn. Nếu thích dùng hơi cay, có thể cho thêm gừng thái sợi. Ảnh: Hotdeal. 3. Lưỡi heo xào sả ớt. Nguyên liệu gồm sả xay, lưỡi heo, muối, hạt nêm, nước mắm, tỏi, ớt, hành, mùi. Lưỡi heo rửa sạch, cho vào nồi nước sôi với một thìa nhỏ giấm, luộc sơ khoảng 5 phút rồi rửa sạch, cạo phần trắng dưới lưỡi heo cho thật sạch và rửa lại để ráo nước. Ảnh: Phunutoday. Cắt lưỡi heo thành miếng vừa ăn, ớt thái nhỏ. Đun nóng dầu và phi thơm tỏi, tiếp theo cho sả và ớt vào xào thơm. Cho từ từ lưỡi heo vào xào cùng, nêm một ít muối, nước mắm, hạt nêm vào cho vừa khẩu vị, xào khoảng 8-10 phút thì tắt bếp, thêm hành lá, rau mùi thái nhỏ vào. Ảnh: Phunutoday. 4. Lưỡi lợn nướng. Nguyên liệu gồm lưỡi lợn, hành tây, giấm, đường trắng, xì dầu, dầu mè, tỏi băm, đường, tiêu, muối. Lưỡi luộc trên bếp 15 phút nhấc xuống, cạo sạch, cắt đôi, rửa để ráo, cho lưỡi vào đĩa sâu lòng ướp xì dầu, muối, tiêu, đường, tỏi, và dầu mè, để thấm gia vị 30 phút. Ảnh: Nongtraiboqi. Xiên lưỡi vào que nướng trên lửa than chín vàng đều và thơm. Hành tây lột vỏ, rửa sạch cắt đôi, cắt lát dày 0,5cm, ướp dấm và đường 20 phút. Ảnh: Lamcachnao. 5. Lưỡi bò nướng kiểu Nhật. Nguyên liệu gồm lưỡi bò, xì dầu, rượu sake, dầu mè, nước chanh, hành tây, hạt tiêu. Đầu tiên, trộn tất cả các gia vị vào với nhau và rót lớp sốt này đều trên khay nướng. Ảnh: Wikihow. Trải những miếng lưỡi bò đã mỏng lên trên khay và tiếp tục rót phần sốt còn lại lên trên lưỡi bò. Thái mỏng hành tây lên trên lớp lưỡi bò và để ngấm khoảng 30 phút. Bật lò nướng ở nhiệt độ cao và đổi mặt sau 1-2 phút. Nếu không có lò, có thể nướng trên than. Ảnh: Nhd. 6. Lưỡi bò sốt cay. Nguyên liệu gồm lưỡi bò, muối, tiêu, bắp cải băm nhỏ, hành tây thái hạt lựu. Đầu tiên làm phần sốt cay gồm ớt tươi, cà chua, hành tây thái mỏng, tỏi đập dập, nghệ bột, muối tiêu. Trộn đều tất cả nguyên liệu làm phần sốt cay. Đặt nồi nước đun sôi, sau đó thả lưỡi bò vào nồi trong 20 phút. Vớt lưỡi bò ra và cắt mạch máu lớn phía dưới lưỡi. Ảnh: Thuvienbao. Rửa sạch, thái lưỡi bò thành những miếng vuông nhỏ. Cho dầu vào chảo, khi nóng dầu cho lưỡi bò vào xào, nếm muối tiêu. Khi xào, lưỡi bò sẽ tiết ra nhiều nước và chuyển màu nâu sậm thì bạn nêm gia vị vừa ăn. Cho nước sốt vào đun nhỏ lửa khoảng 20 phút đến khi nước cạn thì tắt bếp. Ảnh: Thuvienbao.

1. Lưỡi vịt nướng sa tế. Món ăn với nguyên liệu gồm lưỡi vịt, sa tế, hành lá, đường, súp, tương ớt, súp vừng. Lưỡi vịt làm sạch, ướp hạt nêm, đường, tương ớt và sa tế. Quạt bếp than nóng, nướng vàng lưỡi vịt. Ảnh: Viway. Khi nướng, bạn dùng cọ phết chút dầu vừng để lưỡi mềm. Vừng cho vào chảo rang vàng. Lưỡi vịt chín, cho ra đĩa, rắc vừng, cho hành lá tước sợi lên. Món ăn từ lưỡi vịt có vị ngọt, thơm ngậy và béo, ăn với cơm cũng rất ngon mà nhậu lại càng tuyệt vời. Ảnh: Haisandaiduongxanh. 2. Lưỡi vịt rang muối. Chuẩn bị lưỡi vịt đã làm sạch, hành băm nhỏ, gừng thái sợi, ớt bột, hồi, đinh hương, thảo quả, quế, muối mắm, tiêu, đường. Cho hồi, đinh hương, thảo quả, quế vào chảo rang thơm. Cho vào một túi vải sạch, cột lại. Thả vào nồi nước, nấu khoảng 10 phút, nêm nước mắm, muối, đường, hắc xì dầu. Ảnh: Vitomsau. Cho lưỡi vịt vào luộc cùng nước trên khoảng 15 phút và vớt ra để ráo. Xào củ hành thơm, cho lưỡi vịt vào rang khoảng 2 phút. Lưỡi vịt săn lại là được, nêm muối vừa ăn. Nếu thích dùng hơi cay, có thể cho thêm gừng thái sợi. Ảnh: Hotdeal. 3. Lưỡi heo xào sả ớt. Nguyên liệu gồm sả xay, lưỡi heo, muối, hạt nêm, nước mắm, tỏi, ớt, hành, mùi. Lưỡi heo rửa sạch, cho vào nồi nước sôi với một thìa nhỏ giấm, luộc sơ khoảng 5 phút rồi rửa sạch, cạo phần trắng dưới lưỡi heo cho thật sạch và rửa lại để ráo nước. Ảnh: Phunutoday. Cắt lưỡi heo thành miếng vừa ăn, ớt thái nhỏ. Đun nóng dầu và phi thơm tỏi, tiếp theo cho sả và ớt vào xào thơm. Cho từ từ lưỡi heo vào xào cùng, nêm một ít muối, nước mắm, hạt nêm vào cho vừa khẩu vị, xào khoảng 8-10 phút thì tắt bếp, thêm hành lá, rau mùi thái nhỏ vào. Ảnh: Phunutoday. 4. Lưỡi lợn nướng. Nguyên liệu gồm lưỡi lợn, hành tây, giấm, đường trắng, xì dầu, dầu mè, tỏi băm, đường, tiêu, muối. Lưỡi luộc trên bếp 15 phút nhấc xuống, cạo sạch, cắt đôi, rửa để ráo, cho lưỡi vào đĩa sâu lòng ướp xì dầu, muối, tiêu, đường, tỏi, và dầu mè, để thấm gia vị 30 phút. Ảnh: Nongtraiboqi. Xiên lưỡi vào que nướng trên lửa than chín vàng đều và thơm. Hành tây lột vỏ, rửa sạch cắt đôi, cắt lát dày 0,5cm, ướp dấm và đường 20 phút. Ảnh: Lamcachnao. 5. Lưỡi bò nướng kiểu Nhật. Nguyên liệu gồm lưỡi bò, xì dầu, rượu sake, dầu mè, nước chanh, hành tây, hạt tiêu. Đầu tiên, trộn tất cả các gia vị vào với nhau và rót lớp sốt này đều trên khay nướng. Ảnh: Wikihow. Trải những miếng lưỡi bò đã mỏng lên trên khay và tiếp tục rót phần sốt còn lại lên trên lưỡi bò. Thái mỏng hành tây lên trên lớp lưỡi bò và để ngấm khoảng 30 phút. Bật lò nướng ở nhiệt độ cao và đổi mặt sau 1-2 phút. Nếu không có lò, có thể nướng trên than. Ảnh: Nhd. 6. Lưỡi bò sốt cay. Nguyên liệu gồm lưỡi bò, muối, tiêu, bắp cải băm nhỏ, hành tây thái hạt lựu. Đầu tiên làm phần sốt cay gồm ớt tươi, cà chua, hành tây thái mỏng, tỏi đập dập, nghệ bột, muối tiêu. Trộn đều tất cả nguyên liệu làm phần sốt cay. Đặt nồi nước đun sôi, sau đó thả lưỡi bò vào nồi trong 20 phút. Vớt lưỡi bò ra và cắt mạch máu lớn phía dưới lưỡi. Ảnh: Thuvienbao. Rửa sạch, thái lưỡi bò thành những miếng vuông nhỏ. Cho dầu vào chảo, khi nóng dầu cho lưỡi bò vào xào, nếm muối tiêu. Khi xào, lưỡi bò sẽ tiết ra nhiều nước và chuyển màu nâu sậm thì bạn nêm gia vị vừa ăn. Cho nước sốt vào đun nhỏ lửa khoảng 20 phút đến khi nước cạn thì tắt bếp. Ảnh: Thuvienbao.