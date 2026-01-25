Hà Nội

Xuyên đêm khoan khảo sát địa chất tại ga metro số 2 TP.HCM

Xã hội

Xuyên đêm khoan khảo sát địa chất tại ga metro số 2 TP.HCM

Tối 24/1, lãnh đạo BQL đường sắt đô thị TP.HCM kiểm tra công tác khoan khảo sát địa chất tại ga Lê Thị Riêng, thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Theo Khương Nguyễn/Znews
Tối 24/1, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cùng đại diện nhà thầu đã kiểm tra thực địa việc triển khai tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ga Lê Thị Riêng và ga Phạm Văn Bạch là hai nhà ga đầu tiên trong tổng số 11 ga được triển khai công tác khảo sát địa chất ngay sau lễ khởi công ngày 15/1, nhằm phục vụ công tác bố trí máy đào TBM.
Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết công việc khảo sát dự kiến hoàn thành trong 3 ngày tới, qua đó xác định các thông số kỹ thuật của nền đất, phục vụ công tác thiết kế móng cọc cho các nhà ga.
Theo kế hoạch, đến tháng 3, hồ sơ kỹ thuật của hai ga Lê Thị Riêng và Phạm Văn Bạch sẽ hoàn thành. Dự án sau đó bước vào giai đoạn đào, thi công kết cấu và chuẩn bị lắp đặt, vận hành máy đào TBM, dự kiến sau khoảng 1 năm sẽ đủ điều kiện thả máy. Máy đào TBM (Tunnel Boring Machine) là một thiết bị cơ giới hiện đại được ví như "robot khổng lồ" chuyên dùng để đào đường hầm xuyên lòng đất.
Tại ga Lê Thị Riêng, nhà thầu dự kiến bố trí 3 máy đào TBM, gồm 2 máy đào theo hướng về ga Bến Thành, 1 máy đào theo hướng ga Bảy Hiền. Sau khi hoàn thành giai đoạn này, máy đào từ ga Bảy Hiền sẽ được quay đầu để tiếp tục thi công, nhằm bảo đảm tiến độ.
Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án metro số 2 (thuộc MAUR), cho biết ngoài hơn 200 lỗ khoan đã thực hiện, dự án đang triển khai khoan bổ sung hơn 500 lỗ khoan dọc tuyến. Việc này nhằm đánh giá cụ thể địa tầng, giúp kiểm soát chặt chẽ quá trình thi công, đặc biệt tại các đoạn sử dụng máy đào hầm TBM.
Theo ông Phan Công Bằng, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời có ý nghĩa lớn về phát triển hạ tầng giao thông đô thị. Quá trình thi công dự kiến diễn ra trong 57 tháng, chia thành 12 mốc chính để kiểm soát chặt chẽ tiến độ của nhà thầu, đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn vào năm 2032.
Hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, đơn vị thi công cam kết phối hợp điều tiết giao thông, chủ động bố trí nhân sự và xây dựng các phương án lưu thông thay thế nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trước mắt, để giảm thiểu ảnh hưởng, dự án sẽ tạm nghỉ thi công khoảng một tuần dịp Tết Nguyên đán và tiếp tục triển khai từ mùng 6 Tết.
#metro số 2 #metro #TP.HCM #địa chất #ga Lê Thị Riêng #xây dựng

