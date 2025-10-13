Xử phạt 70 triệu Công ty Nam Anh nhập lậu thực phẩm ở Long Biên

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Nam Anh, tại quận Long Biên (Hà Nội) đã hai lần bị xử phạt vì hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu. Dù đã bị xử lý trước đó, nhưng doanh nghiệp này vẫn tái phạm, bất chấp quy định của pháp luật và cảnh báo từ cơ quan chức năng.

Cụ thể, ngày 09/10/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 16, Chi cục QLTT TP.Hà Nội phối hợp với Đội 7 – Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa tại địa điểm kinh doanh số 01 của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Nam Anh, địa chỉ số 35 Thạch Cầu, phường Long Biên, Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp đang bày bán nhiều mặt hàng thực phẩm do nước ngoài sản xuất, nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Các sản phẩm có dấu hiệu là hàng nhập lậu, bao gồm: 360 gói thạch sữa chua Pudding DeeDo Mikku, 120 gói kẹo dẻo Wiggles và 180 chai nước cốt chanh, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 35,1 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ hàng hoá vi phạm - Ảnh DMS

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội QLTT số 16 xác định Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Nam Anh đã thực hiện hành vi “kinh doanh hàng hóa nhập lậu (là thực phẩm)”, vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 24/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, ngày 20/8/2025, doanh nghiệp này cũng đã bị Đội QLTT số 16 xử phạt vi phạm hành chính về cùng hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu. Việc tiếp tục vi phạm trong thời gian ngắn cho thấy dấu hiệu tái phạm có hệ thống, do đó đơn vị chức năng đã áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Với hành vi tái phạm nhiều lần, Đội QLTT số 16 đã đề xuất xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Nam Anh số tiền 70 triệu đồng; Buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định pháp luật. Hiện hồ sơ vụ việc đã được hoàn thiện và chuyển xử lý theo thẩm quyền.