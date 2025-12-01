Hà Nội

Vân Hugo đổi phong cách 'em chưa 18'

Cộng đồng trẻ

Vân Hugo đổi phong cách 'em chưa 18'

Mới đây, người đẹp sinh năm 1985 là Vân Hugo chia sẻ khoảnh khắc lên đồ trẻ trung khi đến trường gây chú ý.

Dù không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz nhưng Vân Hugo vẫn luôn được khán giả yêu quý và theo dõi.
Mới đây, người đẹp sinh năm 1985 gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc lên đồ như gái "em chưa 18".
Vân Hugo diện set trắng với họa tiết nhiều màu sắc, phối giày thể thao và túi hình xế hộp ngộ nghĩnh.
Được biết, gần đây, Vân Hugo đảm nhiệm việc đào tạo MC nhí tại ngôi trường mầm non do hai vợ chồng sáng lập.
Vân Hugo thường chọn phong cách trẻ trung mỗi khi đứng lớp.
Hệ thống trường mầm non của người đẹp manh tên Hugo House với hai cơ sở đặt tại TP. Thủ Đức (TP.HCM) và TP. Hải Phòng.
Từ khi tiếp xúc nhiều với môi trường giáo dục mầm non, Vân Hugo được nhận xét ngày càng rạng rỡ, xinh đẹp và trẻ trung trong phong cách ăn mặc.
Người đẹp thường xuất hiện với trang phục "hack tuổi", trang điểm nhẹ nhàng tôn nhan sắc dịu dàng.
Nhờ sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nên mỹ nhân 8X được nhận xét trông không quá "lệch pha" khi thử sức với style trẻ trung.
Bên cạnh thay đổi, đầu tư về vẻ ngoài, một trong những bí kíp giữ gìn vóc dáng và nhan sắc "không tuổi" của Vân Hugo là nhờ chăm tập thể dục thể thao.
Thiên Anh
