Nhiều đoạn video cho thấy chiếc Xiaomi SU7 Ultra bốc cháy sau khi va vào dải phân cách, nhiều đồn đoán có thể xe đã bị khóa khiến không cứu người bên trong.

Video: Chiếc xe Xiaomi SU7 Ultra tai nạn bốc cháy tại Thành Đô, Trung Quốc.

Một vụ tai nạn tốc độ cao liên quan đến chiếc xe điện Xiaomi SU7 Ultra đã xảy ra trên đại lộ Thiên Phủ thuộc địa phận thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hậu quả là một vụ cháy dữ dội đã diễn ra sau đó khiến tài xế 31 tuổi tử vong thương tâm trong xe.

Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy chiếc xe bốc cháy sau khi va vào dải phân cách. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 16 phút sáng ngày 13/10/2025 vừa qua, làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của xe điện và quy trình cứu hộ khẩn cấp.

Xiaomi SU7 Ultra bốc cháy không mở được cửa, tài xế tử vong.

Các đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy một cảnh tượng kinh hoàng khi nhiều tài xế đi ngang qua lập tức dừng lại để giúp đỡ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực phá cửa kính bên hông bằng khuỷu tay và gót giày đều thất bại do kính không vỡ. Sau đó, người đi đường đã cố gắng dùng bình cứu hỏa để phun vào ghế lái. Đáng tiếc là ngọn lửa lan nhanh cùng nhiệt độ quá cao đã khiến người đi đường không thể tiếp cận gần hơn với chiếc Xiaomi SU7 Ultra.

Một số cư dân mạng suy đoán rằng cửa xe có thể đã bị khóa khiến việc cứu người bên trong là bất khả thi. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chưa được cơ quan chức năng của thành phố Thành Đô xác nhận. Hình ảnh chiếc Xiaomi SU7 bốc cháy dữ dội và nhiều người không thể mở được cửa xe càng làm dấy lên tranh luận xung quanh cơ chế khóa an toàn của ôtô.

Hình ảnh chiếc Xiaomi SU7 bốc cháy dữ dội và nhiều người không thể mở được cửa xe càng làm dấy lên tranh luận xung quanh cơ chế khóa an toàn của ôtô.

Tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương Thành Đô và hãng xe Xiaomi Auto vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ việc. Nguyên nhân và các tình tiết cụ thể của vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Ngay sau khi thông tin về vụ tại nạn được lan truyền, cổ phiếu của Xiaomi đã giảm mạnh 6,5%.

Đáng chú ý, đây không phải là vụ tai nạn chết người đầu tiên liên quan đến xe Xiaomi. Vào cuối tháng 3 năm nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến chiếc xe Xiaomi SU7 đã xảy ra trên đường cao tốc khiến ba nữ sinh đại học thiệt mạng.

Hiện tại, tiêu chuẩn an toàn mới nhất của Trung Quốc đối với tay nắm cửa ôtô đang được lấy ý kiến công khai, dự kiến sẽ sớm được ban hành và áp dụng.