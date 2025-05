Xiaomi SU7 gặp sự cố cong vênh ốp đèn pha,người dùng lo ngại

Video: Trải nghiệm Xiaomi SU7 chạy điện tại Trung Quốc.

Theo đó, Xiaomi xác nhận hiện tượng trên xảy ra chủ yếu ở các xe thuộc lô sản xuất đầu tiên và có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân kỹ thuật. Cụ thể, các cản trước của một số xe Xiaomi SU7 bị thiếu độ cứng cần thiết, dẫn đến biến dạng khi gặp điều kiện môi trường khắc nghiệt. Ngoài ra, việc lắp ráp không đồng đều và hiện tượng giãn nở vật liệu dưới tác động của nhiệt độ cũng góp phần gây ra vấn đề.

Trong một trường hợp, một chủ xe phiên bản SU7 Max cho biết, phần ốp đèn pha bị vênh sau khi xe được sửa chữa hậu va chạm, cho thấy khả năng tồn tại hạn chế trong thiết kế cấu trúc. Tuy nhiên, Xiaomi khẳng định phiên bản SU7 Ultra cao cấp không bị ảnh hưởng, do sử dụng vật liệu nâng cấp có độ ổn định hình học tốt hơn.

Trước phản ánh của người dùng, hãng đã nhanh chóng đưa ra giải pháp khắc phục. Cụ thể, Xiaomi triển khai chương trình sửa chữa miễn phí cho các xe gặp lỗi. Hầu hết các trường hợp có thể xử lý trong khoảng một giờ tại trung tâm dịch vụ. Với những khách hàng đủ điều kiện, hãng còn bố trí đội ngũ kỹ thuật viên lưu động tới tận nơi để kiểm tra và sửa chữa, thể hiện cam kết cao về dịch vụ hậu mãi.

Song song với biện pháp khắc phục kỹ thuật, Xiaomi cũng công bố hướng dẫn sử dụng an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khuyến cáo chủ xe không đỗ xe dưới cây trong trường hợp có mưa đá hoặc giông lốc, đồng thời luôn bật đèn cảnh báo và dừng xe an toàn nếu gặp tình huống nguy hiểm. Những khách hàng có nhu cầu bồi thường thiệt hại do thời tiết có thể nộp khiếu nại trực tiếp qua ứng dụng Xiaomi Auto, liên kết với các công ty bảo hiểm lớn tại Trung Quốc. Quá trình xử lý thường diễn ra trong vài phút, giúp nâng cao trải nghiệm dịch vụ và sự yên tâm cho người dùng.

Dù mới gia nhập ngành ô tô chưa lâu, Xiaomi đã sớm đối mặt với nhiều thử thách không nhỏ. Chỉ trong vài tháng đầu năm, hãng đã vướng phải một loạt tranh cãi, từ việc hạn chế hiệu suất phiên bản SU7 Ultra, cho đến thiết kế nắp ca-pô tích hợp hai ống dẫn khí mang tính trang trí hơn là chức năng khí động học thực thụ. CEO Lei Jun từng mô tả giai đoạn hiện tại là “thời điểm khó khăn nhất trong 15 năm phát triển của công ty”, khi Xiaomi đặt cược lớn vào mảng xe điện như một động lực tăng trưởng chiến lược trong tương lai.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng những khó khăn mà Xiaomi gặp phải là điều khó tránh khỏi đối với các công ty công nghệ bước chân vào ngành công nghiệp ô tô, một lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt.

Trên thực tế, Xiaomi đã có những bước đi nhanh chóng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Các cải tiến liên quan đến vật liệu và thiết kế được cho là đã được đưa vào dây chuyền sản xuất nhằm hạn chế tối đa lỗi tương tự tái diễn trên các lô xe về sau.

Dù phải đối mặt với sự hoài nghi từ thị trường, phần lớn người dùng SU7 hiện tại vẫn thể hiện thái độ tích cực và kiên nhẫn. Trên mạng xã hội Weibo, một chủ xe chia sẻ: “Chiếc Tesla Model S đời 2014 của hàng xóm tôi có khe hở thân xe còn tệ hơn nhiều. Với tôi, SU7 vẫn là lựa chọn tốt trong tầm giá”.

Tính đến nay, SU7 đang là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực ô tô thông minh. Xe được sản xuất tại nhà máy công nghệ cao của hãng tại Yizhuang, Bắc Kinh, và nhận được hơn 88.000 đơn đặt hàng chỉ sau 24 ngày mở bán.