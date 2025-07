Xiaomi lý giải sự cố phanh xe điện YU7 Max bốc cháy

Xiaomi khẳng định việc phanh của SUV YU7 Max bốc cháy là hiện tượng bình thường do vật liệu má phanh, không ảnh hưởng đến hiệu suất xe.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện YU7 Max của Xiaomi.

Mẫu SUV YU7 Max của Xiaomi vừa gây xôn xao khi gặp sự cố phanh bốc cháy trong một buổi thử nghiệm tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hãng xe điện này đã nhanh chóng đưa ra lý giải cho sự việc, khẳng định đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường trong quá trình thử nghiệm và không ảnh hưởng đến hiệu suất của xe.

Ngày 3/7, một đoạn video ghi lại cảnh chiếc YU7 Max đang đỗ trong pit lane với lửa cháy trên cùm phanh. Các kỹ thuật viên đang đứng cạnh xe đo nhiệt độ, và cảm biến chỉ ra rằng nhiệt độ của má phanh đã đạt đến mức 619 độ C, gần mức nhiệt độ nóng chảy của nhôm. Tuy nhiên, Xiaomi cho biết việc này là bình thường đối với loại vật liệu hữu cơ trong má phanh, mà khi nhiệt độ vượt quá 600 độ C, nó sẽ xảy ra.

Xiaomi giải thích rằng chiếc xe gặp sự cố do không sử dụng đúng chế độ tái tạo năng lượng (regenerative braking). Hệ thống “Master Mode” của YU7 Max, vốn có khả năng tái tạo năng lượng mạnh mẽ mà không cần dùng đến phanh ma sát, đã không được kích hoạt trong thử nghiệm này. Do vậy, toàn bộ lực phanh đã phải do má phanh đảm nhiệm, gây quá tải nhiệt.

Mặc dù sự việc này có thể gây lo ngại, Xiaomi nhấn mạnh rằng bộ đĩa và má phanh trên YU7 Max hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn đường đua và phù hợp với thiết kế của một chiếc xe thể thao điện hiệu suất cao. Hãng cho rằng đây chỉ là một sự cố nhất thời và không gây ảnh hưởng đến hoạt động của chiếc xe.

Xiaomi cũng khẳng định rằng tình huống này không giống với các vụ cháy phanh thường thấy trên những chiếc xe sử dụng vật liệu carbon-ceramic. Thay vào đó, sự cố lần này là do đặc tính của vật liệu má phanh và sẽ được xem xét kỹ lưỡng trong các cuộc thử nghiệm tiếp theo.

Với tuyên bố này, Xiaomi hy vọng sẽ trấn an người tiêu dùng và tiếp tục xây dựng niềm tin vào dòng SUV YU7 Max, mẫu xe với công suất 682 mã lực và khả năng tái tạo năng lượng tiên tiến, hứa hẹn là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV điện cao cấp.