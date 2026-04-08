Xiaomi 15T Pro khẳng định vị thế flagship killer với loạt nâng cấp mạnh

Xiaomi 15T Pro 5G gây chú ý với hiệu năng Dimensity 9400+, camera Leica 50MP, màn hình 144Hz và pin lớn 5.500mAh, hướng đến trải nghiệm cao cấp trong tầm giá.

Thiên Trang
Xiaomi 15T Pro xuất hiện trên thị trường với định vị “flagship killer”, tập trung vào việc mang lại trải nghiệm cao cấp nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận, nổi bật với thiết kế tối giản sử dụng khung kim loại và mặt lưng kính, tạo cảm giác cứng cáp, sang trọng và phù hợp với xu hướng thiết kế hiện đại.
Trái tim của thiết bị là vi xử lý MediaTek Dimensity 9400+ tiến trình 3nm, cho khả năng xử lý mạnh mẽ từ các tác vụ thường ngày đến những ứng dụng nặng, kết hợp RAM LPDDR5X 12GB và bộ nhớ UFS 4.1 giúp tối ưu tốc độ truy xuất, mang lại trải nghiệm đa nhiệm mượt mà và ổn định trong thời gian dài sử dụng.
Màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K với tần số quét 144Hz là một trong những điểm sáng đáng chú ý, không chỉ cho hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động mà còn đảm bảo độ mượt trong từng thao tác, đặc biệt phù hợp với nhu cầu giải trí, chơi game hay xem video chất lượng cao.
Độ sáng tối đa lên tới 3200 nits giúp máy hiển thị tốt ngoài trời, trong khi công nghệ PWM dimming tần số cao và các chứng nhận bảo vệ mắt góp phần giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu, cho thấy Xiaomi chú trọng đến trải nghiệm người dùng toàn diện hơn là chỉ chạy đua thông số.
Ở mảng nhiếp ảnh, hệ thống camera Leica là điểm nhấn quan trọng với cảm biến chính 50MP khẩu độ lớn f/1.62 hỗ trợ chống rung quang học, đi kèm camera tele 50MP và camera góc siêu rộng 12MP, mang lại khả năng chụp linh hoạt từ phong cảnh đến chân dung hay zoom xa.
Khả năng quay video cũng được nâng cấp với hỗ trợ 8K cùng nhiều chế độ chuyên sâu như 4K 120fps hay quay log, giúp người dùng dễ dàng sáng tạo nội dung chất lượng cao, trong khi các công nghệ chống rung và xử lý hình ảnh giúp đảm bảo độ ổn định của khung hình.
Camera trước 32MP được đặt ẩn dưới màn hình không chỉ tối ưu không gian hiển thị mà còn đáp ứng tốt nhu cầu selfie, gọi video hay tạo nội dung mạng xã hội, đồng thời tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ như HDR và nhận diện cử chỉ.
Viên pin 5.500mAh mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng, đủ đáp ứng cả ngày dài, kết hợp sạc nhanh 90W giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng, bên cạnh đó là sạc không dây 50W mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày.
Thiết bị cũng được tích hợp hệ sinh thái AI với nhiều tính năng như nhận diện giọng nói, dịch thuật thời gian thực, tìm kiếm thông minh và hỗ trợ sáng tạo nội dung, đồng thời kết hợp trợ lý AI để nâng cao hiệu quả làm việc và tương tác của người dùng.
Với sự cân bằng giữa hiệu năng, camera, màn hình và pin trong một mức giá dưới 20 triệu đồng, Xiaomi 15T Pro trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc, đặc biệt phù hợp với người dùng cần một chiếc smartphone mạnh mẽ, đa năng phục vụ cả công việc lẫn giải trí.
#Xiaomi #Flagship killer #15T Pro #5G #Camera Leica #Pin lớn

