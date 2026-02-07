Xe ôtô hybrid nào tại Việt Nam được hưởng ưu đãi 30% thuế?

Video: Trải nghiệm xe SUV Toyota Corolla Cross Hybrid mới tại Việt Nam.

Đây là cơ sở pháp lý mang tính quyết định để xác định những mẫu xe xăng lai điện (hybrid) nào đủ điều kiện hưởng mức thuế tiêu thụ đặc biệt ưu đãi, chỉ bằng 70% so với xe thuần xăng cùng loại. Chính sách này, căn cứ theo Nghị định 360/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ đầu năm 2026, được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc bùng nổ về giá bán cho các dòng xe thân thiện với môi trường.

Theo bảng công bố, các mẫu xe có dung tích xi lanh từ 1.500cc trở xuống có mức tiêu thụ xăng trung bình 6,33 lít/100 km. Chỉ số này tăng dần theo dung tích động cơ và đạt mức cao nhất 19,64 lít/100 km với các xe có dung tích trên 6.000cc.

Cục Đăng kiểm Việt Nam mới đây đã chính thức công bố bảng giá trị tiêu thụ xăng trung bình (FCconv) cho các loại xe động cơ đốt trong.

Để một mẫu xe hybrid (bao gồm cả HEV và PHEV) được áp dụng mức thuế ưu đãi, cơ quan chức năng đưa ra hai phương pháp đối chiếu khắt khe.

Trong đó, phương pháp thứ nhất là đối chiếu mức tiêu thụ nhiên liệu theo chu trình kết hợp của xe hybrid với mức tiêu thụ xăng trung bình của xe động cơ đốt trong thuần xăng cùng nhóm dung tích xi lanh. Tỷ lệ được tính bằng cách lấy mức tiêu thụ của xe hybrid (FCeq) chia cho FCconv. Nếu tỷ lệ này thấp hơn 70%, mẫu xe sẽ được giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt.

Xe hybrid tại Việt Nam hưởng ưu đãi thuế 30% từ năm 2026.

Phương pháp thứ hai là so sánh trực tiếp mức tiêu thụ nhiên liệu của xe hybrid với một mẫu xe thuần xăng có cùng nhãn hiệu, cùng kiểu loại, số chỗ ngồi và dung tích xi lanh không nhỏ hơn, theo tiêu chuẩn TCVN 6211. Trường hợp xe hybrid tiết kiệm tối thiểu 30% nhiên liệu so với mẫu đối chứng cũng đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

Dựa trên bảng định mức mới của Cục Đăng kiểm, nhiều mẫu xe hybrid đình đám đang nắm chắc tấm vé ưu đãi. Điển hình là Honda CR-V e:HEV với mức tiêu thụ công bố 5,2 L/100km. So với FCconv 7,52 lít/100 km áp dụng cho nhóm xe dung tích trên 1.500cc đến 2.000cc, tỷ lệ tiêu thụ của CR-V e:HEV đạt khoảng 69,15%. Con số này thấp hơn ngưỡng 70%, đồng nghĩa mẫu xe đủ điều kiện giảm 30% thuế, với điều kiện thông số tiêu thụ được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

Ấn tượng hơn là các đại diện từ nhà Toyota như Corolla Cross Hybrid và Yaris Cross Hybrid với tỷ lệ tiêu thụ lần lượt chỉ chiếm 48,8% và 50,5% so với mức trung bình. Đây được xem là những mẫu xe hybrid hưởng lợi rõ rệt nhất từ chính sách ưu đãi thuế mới.

Ngược lại với niềm vui của các đối thủ đồng hương, một số mẫu xe hybrid khác lại đang đứng trước nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua giảm thuế. Suzuki XL7 Hybrid, dù có mức tiêu thụ khá tốt là 5,9 L/100km, nhưng do nằm ở phân khúc động cơ nhỏ nên tỷ lệ so sánh lên tới 78,5%, vượt xa mức trần 70% quy định.

Trong tương lai gần, cán cân thị trường xe xanh tại Việt Nam chắc chắn sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ dựa trên khả năng tối ưu hóa lượng xăng tiêu thụ của từng dòng xe.

Tương tự, Hyundai SantaFe Hybrid với động cơ 1.6L tăng áp cũng đạt tỷ lệ 84,7% so với mức tiêu thụ trung bình của nhóm xe cùng dung tích. Những kết quả này cho thấy không phải cứ gắn mác "hybrid" là mặc nhiên được hưởng lợi từ chính sách, mà yếu tố tiên quyết vẫn nằm ở hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu thực tế của hệ thống truyền động.

Việc công khai các chỉ số tiêu thụ nhiên liệu trung bình không chỉ làm minh bạch hóa các chính sách ưu đãi của Nhà nước mà còn trực tiếp thúc đẩy các hãng xe đưa về những công nghệ hybrid tối ưu hơn. Trong tương lai gần, cán cân thị trường xe xanh tại Việt Nam chắc chắn sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ dựa trên khả năng tối ưu hóa lượng xăng tiêu thụ của từng dòng xe cụ thể.