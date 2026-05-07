Xe ôm công nghệ tăng phí nền tảng và giá cước, khách đi xe tính “thắt ví”

Sau nhiều năm cạnh tranh bằng khuyến mãi và trợ giá, thị trường xe ôm công nghệ bước vào giai đoạn mới khi các ứng dụng điều chỉnh phí nền tảng và giá cước.

Cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, Grab thông báo tăng phí nền tảng, còn Be nâng giá cước, với lý do chi phí nhiên liệu tăng và cải thiện vận hành.

Thị trường gọi xe bước vào giai đoạn tăng phí

Ngày 5/5, beGroup thông báo cập nhật cước phí với một số dịch vụ gọi xe Be sau 5 năm liên tục duy trì ổn định. Theo đó, giá cước tối thiểu cho dịch vụ gọi xe 2 bánh là 13.817 đồng (tại TP HCM) và 14.472 đồng (tại Hà Nội). Từ 2-12 km tiếp theo, giá cước mỗi km trong khoảng 4.600-5.400 đồng mỗi km.

Với xe 4 bánh, giá cước thấp nhất cho 2 km đầu tiên dao động 31.501-31.704 đồng. Trong 12 km tiếp theo, giá từ 11.000-14.000 đồng mỗi km.

Nhiều hãng gọi xe công nghệ tăng phí nền tảng và giá cước vận chuyển.

Nêu lý do, beGroup cho hay việc tăng phí được cân nhắc trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng tăng, nhất là chi phí nhiên liệu. Theo công ty, biểu giá mới nâng thu nhập của tài xế thêm 2-11% mỗi chuyến xe hoặc đơn giao hàng.

Động thái của beGroup diễn ra ngay sau khi Grab thông báo tăng phí nền tảng từ ngày 28/4. Với dịch vụ chở người, phí mới của hãng này là 3.000 đồng mỗi chuyến xe máy và dao động 5.000-19.000 đồng cho ôtô (trừ taxi).

Ở mảng giao hàng, Grab áp dụng phí dịch vụ cộng thêm cho GrabExpress, dao động 4.000-11.000 đồng. Đơn giao hàng hoặc thức ăn, phí nền tảng mới là 4.000 đồng hoặc 6.000 đồng, tùy mô hình hợp tác với thương nhân.

Phí nền tảng là phụ phí mà các ứng dụng thu và hưởng toàn bộ. Nó được tích hợp vào giá cước khi hiển thị trên ứng dụng người dùng và không liên quan đến thu nhập của tài xế. Grab thiết lập phí nền tảng theo mức cụ thể được công bố trong khi Be tính phí nền tảng là 10,5% giá cước.

Theo Grab, việc điều chỉnh phí này nhằm duy trì sự vận hành của nền tảng, nâng cao chất lượng kỹ thuật, bổ sung tính năng, chương trình ưu đãi. Công ty cho rằng quyết định cũng giúp có thêm nguồn lực hỗ trợ tài xế, cộng đồng.

Tài xế nói gì khi phí nền tảng tăng?

Dù các nền tảng gọi xe cho rằng việc điều chỉnh giá nhằm cải thiện vận hành và hỗ trợ tài xế, nhiều tài xế công nghệ lại có tâm lý khá dè dặt trước đợt tăng phí lần này.

Anh Trần Văn Nam, tài xế GrabBike hoạt động tại Hà Nội, cho biết điều khiến tài xế băn khoăn nhất là phí nền tảng tăng nhưng khoản này không được chia vào thu nhập tài xế.

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ còn băn khoăn trước động thái tăng phí nền tảng và giá cước của các ứng dụng.

“Khách nhìn vào tổng tiền chuyến xe sẽ nghĩ tài xế được hưởng hết, nhưng thực tế phí nền tảng là công ty thu. Giá hiển thị tăng thì khách ngại đi hơn, còn anh em tài xế chưa chắc nhận được thêm bao nhiêu”, anh Nam chia sẻ.

Theo anh Nam, với những cuốc xe ngắn chỉ vài km, việc cộng thêm 3.000 đồng phí nền tảng khiến khách phản ứng khá rõ, nhất là nhóm khách văn phòng hoặc sinh viên đi lại thường xuyên.

“Nhiều khách lên xe hỏi luôn sao giờ đắt thế. Có người còn hủy chuyến khi thấy giá tăng vào giờ cao điểm”, anh nói.

Trong khi đó, một tài xế BeBike tại TP HCM cho biết việc tăng trực tiếp giá cước giúp tài xế “dễ thở” hơn phần nào vì tiền cuốc xe thực nhận có cải thiện.

“Trước đây chạy nhiều mà trừ xăng xe, ăn uống gần như không dư bao nhiêu. Nếu mỗi chuyến tăng thêm vài nghìn đồng thì cuối ngày cũng khác”, tài xế này nói.

Tuy nhiên, người này cũng thừa nhận lượng khách đang có dấu hiệu giảm vào những khung giờ bình thường.

“Khách bây giờ rất nhạy cảm với giá. Họ có thể so sánh 2-3 ứng dụng cùng lúc. Chênh vài nghìn đồng là đổi app ngay”, anh chia sẻ.

Một số tài xế lâu năm cho rằng thị trường gọi xe công nghệ đang dần kết thúc thời kỳ “đốt tiền” để giữ khách.

“Ngày trước hãng liên tục thưởng nóng, giảm giá để kéo khách và giữ tài xế. Giờ mọi thứ khác rồi, công ty phải tính chuyện lợi nhuận nên phí tăng là điều khó tránh”, anh Hoàng Tuấn, tài xế công nghệ hơn 7 năm tại Hà Nội, nhận định.

Người dùng bắt đầu “đắn đo” mỗi cuốc xe

Nếu như giai đoạn 2018-2023, người dùng quen với các mã giảm giá dày đặc, chi phí rẻ và cuộc đua “đốt tiền” giữa các ứng dụng thì hiện nay, bức tranh đã thay đổi đáng kể.

Chị Thu Hà, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết trước đây chị gần như phụ thuộc hoàn toàn vào xe công nghệ để đi làm và di chuyển trong nội thành. Tuy nhiên vài tháng gần đây, số tiền chi cho việc đi lại tăng rõ rệt.

“Có hôm trời mưa, quãng đường chưa tới 7 km nhưng giá lên gần 100.000 đồng. Giờ tôi phải cân nhắc kỹ hơn, không còn gọi xe thoải mái như trước”, chị Hà chia sẻ.

Người dùng bắt đầu “đắn đo” mỗi cuốc xe.

Không ít người tiêu dùng cho rằng việc cộng thêm nhiều loại phụ phí khiến giá cuối cùng chênh đáng kể so với mức hiển thị ban đầu họ từng quen thuộc. Đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển hoặc đặt đồ ăn mỗi ngày, chi phí phát sinh theo tháng không hề nhỏ.

Giới phân tích cho rằng thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam đang bước sang giai đoạn ưu tiên hiệu quả tài chính thay vì mở rộng bằng mọi giá. Khi áp lực chi phí tăng lên, các doanh nghiệp buộc phải tìm cách cải thiện doanh thu trên từng đơn hàng.

Thay vì tập trung hoàn toàn vào trợ giá để giành thị phần như trước, các doanh nghiệp bắt đầu ưu tiên: tối ưu lợi nhuận, giữ chân tài xế, đầu tư hệ thống vận hành, mở rộng dịch vụ giao hàng và tài chính số.

Điều này đồng nghĩa người dùng sẽ khó còn được hưởng giai đoạn “giá rẻ kéo dài” như nhiều năm trước.

Trong bối cảnh chi phí vận hành tiếp tục leo thang, đặc biệt là nhiên liệu, bảo hiểm và công nghệ, xu hướng tăng phí hoặc điều chỉnh giá cước được dự báo có thể chưa dừng lại.

Và với hàng triệu người dân đô thị đã quen gọi xe bằng một cú chạm trên điện thoại, mỗi lần ứng dụng báo giá tăng thêm vài nghìn đồng giờ đây không còn là chuyện nhỏ, mà phản ánh rõ áp lực của cả một ngành kinh doanh công nghệ đang bước vào cuộc chơi mới: phải tăng trưởng nhưng cũng phải có lợi nhuận.

​

​