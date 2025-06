Xe Mercedes-Benz GLS 450 bị "đánh ghen" được rao bán đấu giá.

Chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS 450 bị phá hoại do đánh ghen sẽ được đấu giá tại Mỹ ngày 9/6. Xe vẫn vận hành tốt, giá trị ước tính 51.750 USD.

Video: Trải nghiệm Mercedes-Benz GLS 450 tại Việt Nam.

Một chiếc Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC tại Mỹ đang thu hút sự chú ý khi chuẩn bị được đưa lên sàn đấu giá với tình trạng “xe hư hỏng” (Salvage Title), không phải vì tai nạn, mà do bị phá hoại trong một vụ đánh ghen. Hiện chiếc xe đang được lưu giữ tại Philadelphia, bang New Jersey và sẽ được đấu giá vào ngày hôm nay 9/6.

Chiếc SUV hạng sang này thuộc phiên bản pre-facelift của thế hệ GLS thứ 3, sử dụng động cơ 6 xi-lanh 3.0L, công suất 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC. Dù bị phá hoại ngoại thất và nội thất, hệ thống vận hành của xe vẫn hoạt động bình thường.

Những dấu vết của vụ phá hoại xuất hiện trên nhiều vị trí. Kính chắn gió trước và sau đều bị đập vỡ bằng vật nhọn. Kính cửa sổ hai bên cũng bị phá hủy. Đặc biệt, phần thân xe bị viết nguệch ngoạc bằng sơn với dòng chữ "I know u with her" dấu hiệu rõ ràng của một vụ đánh ghen đầy giận dữ.

Bên trong xe, toàn bộ nội thất bọc da bị rạch bằng dao, bao gồm cả bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm. Mặc dù những hư hại này không ảnh hưởng đến kết cấu hoặc hiệu suất xe, người mua tiềm năng sẽ phải chi hàng nghìn USD để phục hồi nội và ngoại thất về trạng thái ban đầu.

Chiếc GLS 450 này có số công tơ mét ghi nhận 47.501 dặm (khoảng 76.445 km). Dù mang danh “xe hư hỏng”, đơn vị tổ chức đấu giá ước tính giá trị thực tế của xe vẫn ở mức khoảng 51.750 USD. Trong khi đó, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe này tại Mỹ hiện có giá khởi điểm từ 89.200 USD.

Người mua có hạn chót đến ngày 9/6 để đưa ra mức giá hợp lý. Với khả năng phục hồi cao và giá trị vận hành vẫn đảm bảo, chiếc Mercedes-Benz GLS 450 này là lựa chọn tiềm năng cho những ai đang tìm kiếm xe sang đã qua sử dụng với chi phí thấp hơn đáng kể so với xe mới.