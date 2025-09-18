Xác minh vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung khi nhắc khách không hút thuốc

Công an đang xác minh vụ việc nam nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy bị khách hành hung khi bị nhắc nhở vị khách không hút thuốc.

Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên quán cà phê bị đánh vì nhắc khách tuân thủ quy định cấm hút thuốc. Vụ việc được cho là xảy ra tại một quán cà phê trong Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Nạn nhân là anh N.M.Đ. (28 tuổi), con trai ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú tại phường Phúc Lợi), chủ quán cà phê.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo lời ông M., khoảng 14h30 ngày 17/9, một nhóm 5-6 người vào quán cà phê của gia đình. Dù quán đã treo biển “Cấm hút thuốc lá”, có người trong nhóm vẫn thản nhiên châm thuốc, khiến nhiều khách khác khó chịu. Anh Đ., nhân viên thu ngân và cũng là con trai ông, đã hai lần nhắc nhở khách với thái độ lịch sự, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục hút. Đến lần thứ ba, anh Đ. kiên quyết yêu cầu khách tuân thủ quy định rồi quay về quầy thu ngân.

Bất ngờ, một người đàn ông trong nhóm tiến đến, tung hai cú đấm vào mặt anh Đ. khiến nạn nhân choáng váng, ngã xuống sàn, ù tai và đau nhức vùng mặt bên trái. Khoảng 17h cùng ngày, ông nhận tin con trai bị hành hung, vội vã tới quán thì thấy con trong tình trạng mệt mỏi, không thể làm việc. Gia đình phải đưa anh Đ. đi bệnh viện để chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe.

“Con tôi vốn hiền lành. Khi xem lại camera chứng kiến cảnh con bị đánh như vậy, tôi rất xót xa và bức xúc”, ông M. chia sẻ. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo Công an phường Vĩnh Tuy.

Lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

