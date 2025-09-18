Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xác minh vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung khi nhắc khách không hút thuốc

Công an đang xác minh vụ việc nam nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy bị khách hành hung khi bị nhắc nhở vị khách không hút thuốc.

Gia Đạt

Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên quán cà phê bị đánh vì nhắc khách tuân thủ quy định cấm hút thuốc. Vụ việc được cho là xảy ra tại một quán cà phê trong Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Nạn nhân là anh N.M.Đ. (28 tuổi), con trai ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú tại phường Phúc Lợi), chủ quán cà phê.

capture.png
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo lời ông M., khoảng 14h30 ngày 17/9, một nhóm 5-6 người vào quán cà phê của gia đình. Dù quán đã treo biển “Cấm hút thuốc lá”, có người trong nhóm vẫn thản nhiên châm thuốc, khiến nhiều khách khác khó chịu. Anh Đ., nhân viên thu ngân và cũng là con trai ông, đã hai lần nhắc nhở khách với thái độ lịch sự, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục hút. Đến lần thứ ba, anh Đ. kiên quyết yêu cầu khách tuân thủ quy định rồi quay về quầy thu ngân.

Bất ngờ, một người đàn ông trong nhóm tiến đến, tung hai cú đấm vào mặt anh Đ. khiến nạn nhân choáng váng, ngã xuống sàn, ù tai và đau nhức vùng mặt bên trái. Khoảng 17h cùng ngày, ông nhận tin con trai bị hành hung, vội vã tới quán thì thấy con trong tình trạng mệt mỏi, không thể làm việc. Gia đình phải đưa anh Đ. đi bệnh viện để chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe.

“Con tôi vốn hiền lành. Khi xem lại camera chứng kiến cảnh con bị đánh như vậy, tôi rất xót xa và bức xúc”, ông M. chia sẻ. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo Công an phường Vĩnh Tuy.

Lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể trôi sông

Nguồn: ĐTHĐT.
#nhân viên quán cà phê #Hà Nội #hành hung #xác minh vụ việc #Vĩnh Tuy

Bài liên quan

Video

Người phụ nữ bị nhóm côn đồ xông vào nhà hành hung dã man ngay trong nhà

Tại thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ việc người phụ nữ bị nhóm đối tượng xông vào tận nhà hành hung dã man.

Ngày 13/9, thông tin từ UBND xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ cho biết, công an xã đang xác minh, làm rõ vụ việc người phụ nữ bị hành hung tại thôn Núc Thượng. Công an xã đã xác minh được danh tính nhóm đối tượng hành hung và chờ kết quả giám định về sức khỏe của nạn nhân để xử lý vụ việc theo quy định.

Camera ghi lại toàn bộ sự việc
Xem chi tiết

Xã hội

Người phụ nữ bị nhóm côn đồ xông vào nhà hành hung dã man ở Phú Thọ

Tại thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ việc người phụ nữ bị nhóm đối tượng xông vào tận nhà hành hung dã man.

Ngày 13/9, thông tin từ UBND xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ cho biết, công an xã đang xác minh, làm rõ vụ việc người phụ nữ bị hành hung tại thôn Núc Thượng. Công an xã đã xác minh được danh tính nhóm đối tượng hành hung và chờ kết quả giám định về sức khoẻ của nạn nhân để xử lý vụ việc theo quy định.

capture.png
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Danh tính kẻ hành hung dã man 2 anh em khi giúp người bị tai nạn

Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được danh tính 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh người là hai anh em ruột, đều trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ điều tra, xác minh vụ 2 anh em bị nhóm người hành hung dã man khi giúp người bị tai nạn xảy ra vào ngày 7/9 trên địa bàn xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh.

1757483589-z3fff62db8d1ee033f493a56faf83a14c1-5550-width640height480.jpg
Anh Trung và anh Vĩnh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới