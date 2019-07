Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện tiếp tục bị làm rõ phát ngôn “nói xấu công an“

Trước đó, Chủ tịch Alibaba - Nguyễn Thái Luyện đã không đến để Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc theo giấy mời.

Theo Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nếu sau 3 lần ông Luyện không đến làm việc, Sở sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, theo đó mức phạt có thể từ 10-20 triệu đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Thái Luyện đã bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mời đến trụ sở làm việc do có những phát ngôn trong các đoạn phim phát trực tiếp trên mạng xã hội với nội dung có dấu hiệu nói xấu lực lượng công an xã, chính quyền xã.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 28/7, Công ty Alibaba đã tức buổi lễ giới thiệu "dự án KĐT Sinh thái Ali Venice City” tại Trung tâm hội nghị The Adora Center (31 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM).

Nắm bắt được thông tin, Công an quận Tân Bình, TP HCM đã phong tỏa khu vực xung quanh khu vực nơi Công ty Alibaba thông báo tổ chức lễ ra mắt dự án mới. Công ty Alibaba đành thông báo "hội nghị tạm hoãn".

Được biết ngay sau đó, lễ giới thiệu dự án này vẫn tiếp tục được tổ chức tại trụ sở của Alibaba trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) khá rầm rộ với nhiều ca sĩ nổi tiếng và được phát trực tiếp trên fanpage Địa ốc Alibaba.

Công ty Alibaba từng giới thiệu “dự án KĐT Sinh thái Ali Venice City” nằm tại xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, trên khu đất có diện tích 179ha.

Trao đổi với báo chí, bà Hồ Thị Minh Tâm, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết trên địa bàn không có bất cứ dự án nào có tên gọi là Ali Venice City như Công ty Alibaba quảng cáo, rao bán.

Theo bà Tâm, qua kiểm tra được biết vị trí mà Công ty Alibaba rao bán thực chất nằm trên địa bàn thôn 4, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân.

Bà Phạm Thị Hải, Chủ tịch xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, cũng khẳng định không hề có dự án nào có tên gọi như trên tại địa bàn.

“Khu vực này không hề có bất kỳ dự án nào. Khi phát hiện công ty này đưa người xuống rao bán, chúng tôi đã cắm biển cảnh báo không có dự án nào được cấp phép tại đây”, bà Hải nói.

