Bạn đọc

Vượt qua đối thủ ở vòng đánh giá năng lực, Công ty Tô Linh trúng gói thầu 13 tỷ tại Trường Thiện Hưng A

Đối thủ duy nhất bị loại do không đáp ứng hợp đồng tương tự, Công ty Xuất Nhập Khẩu Tô Linh thuận lợi giành gói thầu xây lắp tại xã Thiện Hưng

Hà Linh

Dự án cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới hạng mục công trình tại Trường TH Thiện Hưng A vừa chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp chủ chốt. Gói thầu này không chỉ thu hút sự chú ý bởi giá trị đầu tư mà còn bởi kịch bản loại đối thủ ngay từ vòng đánh giá năng lực kinh nghiệm.

Cuộc đua giữa hai nhà thầu

Theo Quyết định số 04/QĐ-KT ngày 15/01/2026 của Phòng Kinh tế xã Thiện Hưng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất Nhập Khẩu Tô Linh đã được phê duyệt trúng gói thầu "Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị" với giá trúng thầu là 13.097.363.710 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 13.390.658.394 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách đạt khoảng 2,19%.

qd-2189.jpg
Quyết định số 04/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Hồ sơ biên bản mở thầu ghi nhận có 02 đơn vị tham gia đấu thầu qua mạng là Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất Nhập Khẩu Tô Linh và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng. Tại bước xét giá, Công ty Tô Linh đưa ra con số 13.097.363.710 đồng, trong khi Công ty Hoàng Hưng chào giá cao hơn với 13.176.747.668 đồng. Tuy nhiên, cuộc đua về giá đã kết thúc sớm khi đối thủ Hoàng Hưng không vượt qua được bước đánh giá năng lực.

Bước ngoặt từ rào cản "hợp đồng tương tự"

Dù có mức giá bỏ thầu cạnh tranh sát nút, nhưng may mắn đã không mỉm cười với nhà thầu Hoàng Hưng. Tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, Tổ chuyên gia đã xác định đơn vị này không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về hợp đồng tương tự.

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) yêu cầu nhà thầu phải có tối thiểu 01 công trình dân dụng cấp III có giá trị từ 6,695 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, 3 hợp đồng mà nhà thầu Hoàng Hưng kê khai chỉ đạt mức từ 4,6 đến 4,9 tỷ đồng, không đáp ứng quy mô tối thiểu theo quy định. Việc không bước qua được rào cản năng lực đã "dọn đường" cho Công ty xuất nhập khẩu Tô Linh độc chiếm ưu thế và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 2,19%.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất Nhập Khẩu Tô Linh (MSDN 3801132356), có trụ sở đặt tại xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập). Trong lịch sử đấu thầu, đơn vị này đã tham gia 14 gói thầu và giành chiến thắng tại 13 gói, tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 92%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt gần 70 tỷ đồng.

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu lần này được thực hiện dựa trên các căn cứ pháp lý mới nhất, bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đặc biệt, các quy định về hợp đồng điện tử và quản lý dữ liệu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư 79/2025/TT-BTC đã được đơn vị tư vấn là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn Xây dựng Thương mại 379 áp dụng chặt chẽ.

Nhận định về gói thầu này, Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc đảm bảo tính cạnh tranh minh bạch không chỉ phụ thuộc vào số lượng nhà thầu tham gia mà còn ở chất lượng hồ sơ dự thầu. "Sự nghiêm túc của nhà thầu trong việc đối chiếu năng lực bản thân với yêu cầu của hồ sơ mời thầu là yếu tố then chốt. Việc loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực ngay từ bước đầu giúp chủ đầu tư lựa chọn được đơn vị thực sự có kinh nghiệm, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của các bên liên quan", ông Vũ chia sẻ trên tinh thần xây dựng.

Gói thầu tại Trường TH Thiện Hưng A là một ví dụ điển hình cho việc áp dụng các quy định mới trong đấu thầu qua mạng, hướng tới sự công bằng và hiệu quả kinh tế cho các dự án đầu tư công.

