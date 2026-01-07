Hà Nội

Sống đạo

Vui hơn với 5 thói quen nhỏ ngay từ đầu năm 2026

Thực hiện 5 thói quen nhỏ để nâng cao cảm xúc, giảm stress và cảm nhận cuộc sống hạnh phúc, cân bằng hơn trong năm 2026.

Hạnh phúc không đến từ những thay đổi lớn lao, mà thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Cảm giác vui vẻ và hạnh phúc bền vững không phụ thuộc vào việc bạn đạt được bao nhiêu thành tựu, mà phụ thuộc vào cách bạn sống và đối xử với chính mình mỗi ngày.

Bước sang năm 2026, 5 thói quen nhỏ dưới đây, đơn giản và dễ duy trì, có thể góp phần cải thiện tinh thần, cảm giác hạnh phúc và chất lượng cuộc sống hằng ngày.

1. Học cách yêu thương, chăm sóc bản thân để xây dựng hạnh phúc bền vững

Trong guồng quay công việc bận rộn, nhiều người quen đặt nhu cầu của người khác lên trước, còn bản thân thì “để sau cũng được”. Lâu dần, điều này khiến tinh thần mệt mỏi, cảm giác hạnh phúc suy giảm mà chính họ cũng không nhận ra.

Yêu thương và chăm sóc bản thân không phải là nuông chiều hay ích kỷ, mà là nhận biết khi nào mình cần nghỉ ngơi và khi nào cần được quan tâm. Đó có thể là ăn uống điều độ hơn, ngủ đủ giấc, cho phép bản thân nghỉ ngơi mà không cảm thấy có lỗi, hoặc biết nói “không” với những điều khiến mình quá tải.

Khi bạn biết chăm sóc chính mình, cảm xúc sẽ ổn định hơn, tinh thần thoải mái hơn và cảm giác hạnh phúc cũng trở nên rõ ràng, bền vững hơn trong đời sống hằng ngày.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

2. Ghi nhận những điều tích cực mỗi ngày

Chúng ta thường có xu hướng chú ý đến những trải nghiệm tiêu cực nhiều hơn những điều tích cực. Nếu không chủ động điều chỉnh, chúng ta dễ kết thúc ngày với cảm giác mệt mỏi hoặc không hài lòng, dù trong ngày vẫn có những khoảnh khắc dễ chịu đã xảy ra.

Việc ghi nhận những điều tích cực mỗi ngày không nhằm phủ nhận khó khăn, mà giúp cân bằng lại cách nhìn nhận cuộc sống. Điều tích cực có thể rất nhỏ: một cuộc trò chuyện thoải mái, hoàn thành một việc đúng hạn, hay đơn giản là cảm giác vui vẻ sau khi nghỉ ngơi.

Khi thói quen này được duy trì đều đặn, chúng ta dần hình thành khả năng chú ý nhiều hơn đến những điều mang lại cảm xúc tích cực, từ đó góp phần cải thiện tâm trạng và cảm giác hạnh phúc trong đời sống hằng ngày.

3. Nói chuyện tử tế hơn với chính mình

Cách bạn trò chuyện với bản thân ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và lòng tự trọng. Nhiều người rất dễ bao dung với người khác nhưng lại khắt khe với chính mình, thường xuyên tự trách.

Trong năm 2026, hãy tập thay đổi giọng nói nội tâm, thay vì “Mình thật kém”, hãy nói “Mình đang học và sẽ làm tốt hơn”. Sự tử tế với chính mình không khiến bạn yếu đi, mà giúp bạn vững vàng hơn trước áp lực và khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

4. Chủ động hạn chế những so sánh không cần thiết

Mạng xã hội khiến việc so sánh trở nên thường xuyên và dễ xảy ra. Khi liên tục đặt bản thân cạnh thành tích, ngoại hình hoặc tiến độ của người khác, nhiều người có xu hướng cảm thấy áp lực và không hài lòng với cuộc sống của mình.

Một thay đổi đơn giản là nhận thức rằng mỗi người có điều kiện và nhịp sống khác nhau. Khi hạn chế so sánh, bạn sẽ có thêm không gian tinh thần để tập trung vào những mục tiêu và trải nghiệm phù hợp với bản thân.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

5. Duy trì các mối quan hệ chất lượng một cách lành mạnh

Chất lượng các mối quan hệ có ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và mức độ hài lòng với cuộc sống. Tuy nhiên, không phải càng nhiều mối quan hệ thì càng hạnh phúc, mà điều quan trọng là cảm giác an toàn và thoải mái khi kết nối.

Việc duy trì các mối quan hệ lành mạnh có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản, dành thời gian quan tâm đến người thân, dành thời gian trò chuyện với bạn bè, hoặc chủ động hỏi thăm những người mang lại cho bạn cảm giác tích cực. Những tương tác này giúp giảm cảm giác cô lập, tăng sự gắn kết và hỗ trợ tinh thần trong đời sống hằng ngày.

Khi các mối quan hệ được nuôi dưỡng đúng cách, cảm giác an tâm và hạnh phúc cũng trở nên rõ ràng và bền vững hơn.

Bạn không cần tạo quá nhiều áp lực cho bản thân để cảm thấy hạnh phúc hơn trong năm 2026. Chỉ cần một vài thói quen nhỏ, nếu được duy trì đều đặn, cũng đủ tạo ra những thay đổi tích cực trong cách bạn nhìn nhận và trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày.

