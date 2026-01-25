Vụ án bác sĩ phẫu thuật sát hại vợ gây rúng động Ấn Độ

6 tháng sau chết đáng ngờ của một bác sĩ da liễu ở Ấn Độ, cảnh sát đã bắt giữ chồng của nạn nhân.

Theo India Today, cảnh sát Bengaluru đã bắt giữ Mahendra Reddy, một bác sĩ phẫu thuật tổng quát, vào tháng 10/2025 với cáo buộc sát hại vợ mình là Kruthika M Reddy, một bác sĩ da liễu, bằng cách sử dụng thuốc gây mê Propofol vốn chỉ được dùng trong phòng phẫu thuật.

Hai người, đều là bác sĩ tại Bệnh viện Victoria, kết hôn vào ngày 26/5/2024. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, vào ngày 23/4/2025, Kruthika ngã quỵ tại nhà riêng của cha cô ở Marathahalli, nơi cô đã ở do gặp vấn đề sức khỏe.

Mahendra Reddy, một bác sĩ phẫu thuật tổng quát, đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại vợ mình. Ảnh: Special Arrangement.

Mahendra được cho là đã đến thăm và tiêm tĩnh mạch cho cô trong hai ngày, nói rằng đây là một phần trong quá trình điều trị. Cô được đưa tới bệnh viện tư nhân gần đó và được tuyên bố đã tử vong.

Ban đầu, cảnh sát cho rằng nữ bác sĩ tử vong vì nguyên nhân tự nhiên. Tuy nhiên, chị gái của Kruthika, một bác sĩ X-quang, bày tỏ nghi ngờ và đề nghị cảnh sát mở cuộc điều tra chi tiết.

6 tháng sau, báo cáo của Phòng thí nghiệm khoa học pháp y (FSL) xác nhận sự hiện diện của Propofol trong nhiều cơ quan của cơ thể nạn nhân, khẳng định rằng Kruthika tử vong do hợp chất gây mê này.

Cha nạn nhân, ông Muni Reddy, nộp đơn tố cáo chính thức vào ngày 14/10/2025, dẫn đến việc Mahendra bị bắt giữ. Cảnh sát Marathahalli bắt giữ Mahendra tại Manipal, Udupi, nơi anh ta chuyển đến sau cái chết của vợ.

Cảnh sát cho biết Mahendra bị cáo buộc lợi dụng việc có thể tiếp cận các loại thuốc để thực hiện vụ án mạng, sau đó cố tình ngụy tạo là cái chết tự nhiên.

"Các nhà điều tra đã xem xét cách Mahendra sử dụng kiến thức y khoa để lên kế hoạch và che giấu tội ác", India Today đưa tin.

